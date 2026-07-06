恒生指數半日升192點　騰訊升逾3%(更新)

科技股普遍造好，騰訊（700）升3.76%，報447.4元；美團（3690）升2.44%，報73.35元；京東（9618）升0.77%，報105元；阿里巴巴（9988）升1.7%，報95.7元；百度（9888）跌0.81%，報110元；小米（1810）升2.18%，報23.46元；快手（1024）升5.35%，報44.88元；網易（9999）升2.34%，報210.2元。

美國股市上周五休市。恒指上周五升295點後，今日（6日）延續升勢，高開54點，報23,404點。恒指高開後，早段走勢反覆，一度倒跌最多120點，低見23,229點後，其後大市重拾升勢，曾升336點，高見23,686點，半日升192點，報23,542點，成交1,862.37億元。國指升84點，報7,784點；科指升52點，報4,551點。

連續多日造好的比亞迪（1211），今日升0.06%，報84.15元。

石油出口國組織及盟友（OPEC+）宣布8月每日增產逾18萬桶。中石油（857）升0.57%，報8.87元；中海油（883）跌1.7%，報20.82元；中石化（386）升0.25%，報4.08元。

滙控（005）跌0.99%，報150.5元。友邦（1299）升0.68%，報73.75元。

泡泡瑪特（9992）跌2.15%，報150元。