連成德明年3月出任領展CEO兼執董　基本年薪900萬元

領展公布，連成德獲委任為領展執行董事、行政總裁，自明年3月1日起生效。(資料圖片)

領展（823）公布，連成德（Neil Andrew Slater）將獲委任為領展執行董事、行政總裁、財務及投資委員會成員及領展房託的授權代表，自明年3月1日起生效。

連成德表示，很榮幸能於領展發展的重要時刻獲委任為行政總裁，並與董事會及管理團隊並肩合作。

領展主席歐敦勤表示，連成德是一位卓越的行政總裁，在房地產營運及投資方面均擁有出色往績，並具備多年於上市公司擔任高級管理職務的經驗。

基本薪金每年900萬 簽約獎金1350萬

領展在公告中提及，連成德基本薪金為每年900萬元，將於截至2027年3月31日止財政年度按比例就其服務支付；連成德符合資格參與領展之酌情短期獎勵計劃及長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出的獎勵乃酌情處理。