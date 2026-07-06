連成德明年3月出任領展CEO兼執董　基本年薪900萬元

領展（823）公布，連成德（Neil Andrew Slater）將獲委任為領展執行董事、行政總裁、財務及投資委員會成員及領展房託的授權代表，自明年3月1日起生效。
連成德表示，很榮幸能於領展發展的重要時刻獲委任為行政總裁，並與董事會及管理團隊並肩合作。
領展主席歐敦勤表示，連成德是一位卓越的行政總裁，在房地產營運及投資方面均擁有出色往績，並具備多年於上市公司擔任高級管理職務的經驗。
基本薪金每年900萬 簽約獎金1350萬
領展在公告中提及，連成德基本薪金為每年900萬元，將於截至2027年3月31日止財政年度按比例就其服務支付；連成德符合資格參與領展之酌情短期獎勵計劃及長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出的獎勵乃酌情處理。
此外，連成德將獲授2026/27年度短期獎勵計劃下保證獎勵1,350萬元，以及一次性簽約獎金1,350萬元及價值2,400萬元的長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄之薪酬及其他待遇。連成德的總酬金待遇乃參考其職位所須承擔的職責、經驗及能力，以及相關市場同類職位的薪酬水平釐定。
49歲的連成德現時擔任Redevco行政總裁、聯席首席投資總裁兼投資委員會主席。Redevco為歐洲最大的零售房地產擁有者及營運商之一。
加入Redevco前，連成德於Aberdeen Investments（前稱 abrdn）擔任全球實質資產主管兼全球房地產主管，領導歐洲其中一個最大的實質資產業務。此前，曾出任Aberdeen Investments日本業務的行政總裁兼代表董事，並於 2015 年夏季移居東京以建立及拓展其投資管理業務。