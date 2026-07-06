北部都會區｜新世界獲批建住宅近7000伙　最快2027財年推出

新世界發展（017）位於元朗南第二期、元朗龍田村第五期及元朗欖口村項目，亦相繼取得規劃許可，合共可發展近 7,000伙住宅，進一步擴展在北部都會區的發展版圖。
粉嶺馬適路項目及元朗南項目最快2027財年推出
新世界發展目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段，包括粉嶺馬適路及元朗南的兩個大型住宅項目，並計劃於2027財政年度推出市場。其中粉嶺馬適路大型商住項目由集團與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展，將提供約2,300伙住宅單位，可建樓面面積逾110萬平方呎，並將設有區內最大型商場。
至於元朗南住宅項目則由新世界發展與華潤置地（海外）有限公司合作發展，其首幅住宅用地去年動工，預計2029年落成；第二期發展用地亦於今年6月取得規劃許可，預計2030年落成。元朗南兩期住宅項目合共約提供1,900伙，可建樓面面積逾72萬平方呎。
另外，新世界發展參與的永寧村土地共享項目在今年第二季亦已完成前期的規劃程序，將打造為可提供約5,800伙公私營房屋的小社區。集團表示，將繼續透過加快農地轉換，積極引入戰略合作夥伴，推動旗下北部都會區項目分階段落地，以釋放土地價值。
新世界豪宅新盤首日套現逾22億
在物業銷售方面，新世界發展旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」首日招標即售出39伙瑰麗級大宅，套現逾22億元，創下今年單日套現金額新高，平均成交價逾5,680萬元，呎價近4萬元。當中一個四房連天台特色戶成交價為9,144萬元，以呎價56,866元創下今年豪宅樓花新高。截至6月30日，連同以價單形式發售的單位，項目累沽59伙，套現近27億元。