北部都會區｜新世界獲批建住宅近7000伙　最快2027財年推出

新世界發展（017）位於元朗南第二期、元朗龍田村第五期及元朗欖口村項目，亦相繼取得規劃許可，合共可發展近 7,000伙住宅，進一步擴展在北部都會區的發展版圖。

粉嶺馬適路項目及元朗南項目最快2027財年推出

新世界發展目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段，包括粉嶺馬適路及元朗南的兩個大型住宅項目，並計劃於2027財政年度推出市場。其中粉嶺馬適路大型商住項目由集團與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展，將提供約2,300伙住宅單位，可建樓面面積逾110萬平方呎，並將設有區內最大型商場。