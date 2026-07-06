世界盃｜夏蘭特洗腦廣告歌　助王老吉打入國際市場(有片)

不少品牌趁世界盃熱潮找球星代言宣傳，當中就包括內地涼茶品牌王老吉，日前宣布由挪威國腳、曼城中鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，哈蘭德）出任全球代言人，而雙方合作隨即「擦出火花」，隨著洗腦廣告歌，配夏蘭特「精彩」演出，令廣告歌迅即在網上瘋傳，目前在王老吉的國際品牌「Walovi」Instagram的獲讚數逾10萬，亦令王老吉成功在國際市場獲得知名度。 國內面臨瓶頸 王老吉決定打入世界舞台 王老吉在國內市場近年面臨增長瓶頸，受制於年輕消費者追求低糖健康飲品，以及包括奈雪的茶、蜜雪冰城等「手搖」飲品的競爭。據內媒報道，內地涼茶產業的成長速度從2015年的15%，下滑到2025年的3%。

王老吉母公司廣州白雲山醫藥集團（874）業績顯示，負責王老吉生產銷售的「王老吉大健康公司」收入出現下滑趨勢，自2024年起其收入已跌穿90億元人民幣關口，而去年收入為87.86億元人民幣。白雲山在股票市場的表現亦受壓，回顧過去五年，其H股股價跌幅逾三成。 王老吉找來自北歐「魔人布歐」夏蘭特成為品牌代言人，反映王老吉正嘗試從國內市場，希望透過球星打入國際市場。據內媒引述王老吉品牌部負責人表示，夏蘭特與「Walovi」從中國品牌邁向全球天然植物飲料的進取姿態高度同頻。