鄭志剛發文「剛剛去購物」被問「買起成個Brand？」 揭關連人士入局多間海外名牌

上合發展(ALMAD Group)創辦人鄭志剛近年大力投資文化界，並在過往訪問中多次提及要促進藝術與商業融合。他最近於社交媒體上貼出創立於1834年的法國奢侈品牌 Au Départ 的產品，並標籤「剛剛去購物」。有網民留言：「你購物係買起成個brand？」獲鄭志剛讚好。

《經濟日報》引述法國媒體報道，Au Départ 已於2017年被鄭氏家族控股旗艦周大福企業接手；而在2019年3月的年度申報中，負責營運的英國公司 Au Depart Limited，其母公司已經由周大福企業轉為 Au Depart (HK) Holdings。

另外，Au Depart Limited 最新申報的「具有重大影響力或控制權人員」為 Kun Zhang，與曾入股城巴的善水資本創辦人張堃在年齡及名字上吻合。同時，不論是 Au Depart Limited、持有 Au Départ 商標的 Magic Access Limited，還是 Au Depart (HK) Holdings，這三間公司的董事名單中，均包括與鄭志剛相關的人士——K11 by AC Limited 首席法務官蘇詩韻。