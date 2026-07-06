大新銀行: 中小企面臨三重夾擊　消費外流持續影響營業表現

調查顯示，八成受訪中小企本年度的營運成本及利潤正因地緣政治、能源價格波動及全球供應鏈不穩定而有所影響。而成本上升(79%)、市場需求疲弱(78%)及利率變動(52%)均被視為最大的外在風險。隨着北上消費及跨境購物日趨普遍，約七成四中小企表示營業額受到不同程度影響，當中近兩成更錄得超過兩成跌幅。

大新銀行委託一家本地主要媒體於今年 5 月進行調查，訪問了超過 340家本港中小企，了解中小企在當前經濟環境下如何應對消費模式轉變，以及推動環境、社會和管治(ESG)相關措施的情況。

大新銀行今日公布中小企問卷調查 2026結果，發現本港中小企正面對成本上升、需求轉弱及利率變動的「三重夾擊」，同時消費外流亦持續影響營業表現，反映整體營商環境正進入調整期。

跨境電商平台及北上消費已成為本地中小企面對的主要競爭來源，包括跨境電商平台競爭低價生活用品(45%)、市民週末北上深圳進行餐飲及娛樂消費(43%)，以及居民增加海外旅遊、減少本地消遣(30%)。

中小企積極應對 見招拆招

面對成本上升，不少中小企正積極採取不同策略應對，包括與供應商重新議價(26%)、調整售價(24%)及優化庫存管理(20%)。同時，在消費外流壓力下，企業亦加強客戶留存策略，除透過減價促銷(34%)外，亦逐步引入體驗式元素(29%)及加強數碼營銷(25%)，以提升競爭力。

在經濟環境持續不明朗的情況下，中小企愈加重視營運穩定性，當中穩定客群(30%)及可預測現金流(22%)被視為維持業務平穩的重要因素，與減低營運成本(22%)同樣重要，反映企業對資金周轉及現金流管理的關注持續提升。