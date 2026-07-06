大華銀行: 約五成受訪企業2025已拓展海外市場

大華銀行發表企業展望研究報告，是次研究於2026年初進行，訪問255位企業負責人及高級管理層，了解中型至大型企業在地緣政治與經濟環境持續變化下的應對方向。整體營商氣氛有所轉弱，對營商環境持正面看法的企業比例，由2024年的73%下降至2025年的63%。與此同時，企業對前景的信心逐步回升，76%受訪企業對未來一年表示有信心，反映企業在調整預期的同時，亦積極為復甦部署。
逾八成企業計劃三年內進軍海外
隨著企業積極尋求本地巿場以外的增長機遇，約半數企業已於2025年拓展海外市場，而計劃於未來三年進軍海外的比例大幅上升至79%，顯示跨境投資意欲持續增強。東盟（33%）及中國內地（26%）繼續為最受青睞的目標市場，進一步凸顯香港在區域跨境業務中的關鍵樞紐角色。
三大措施逐漸成為主流
86%受訪企業視供應鏈管理為策略性重點，並透過多項措施提升應對能力，包括分散供應商來源（27%）、探索替代採購策略（27%），以及推動供應鏈數碼化（26%），以提高透明度及靈活應變能力。同時，區域化趨勢持續加快，38%企業積極加強在東盟及區內的供應網絡佈局，顯示供應鏈正朝著更具韌性及本地化方向發展。
數碼化與人工智能投資逐步釋放價值
數碼轉型仍是企業的核心策略，93%企業已採用數碼方案，並帶來實際效益，包括提升生產力（36%）、改善客戶體驗（33%）及加強決策能力（30%）。然而，隨著數碼化日趨成熟，持續地實現預期成效亦變得更具挑戰性，僅53%企業表示其數碼項目已達到預期成效。儘管如此，近八成企業計劃於2026年增加數碼投資，但網絡安全風險、推行成本高昂及舊有系統整合等問題，仍為主要制約因素。
可持續發展仍為企業核心關注議題，86%企業認同其重要性，近半數已開始推行相關措施。越來越多企業將可持續發展視為提升競爭優勢（38%）、提升品牌價值（37%）及強化長遠韌性（35%）的重要動力。然而，財務誘因不足以及技術與顧問等非財務支援有限，仍為企業推進相關轉型帶來挑戰，顯示有需要加強各持份者之間的協作，以完善整體生態系統。