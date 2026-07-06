大華銀行: 約五成受訪企業2025已拓展海外市場

大華銀行發表企業展望研究報告，是次研究於2026年初進行，訪問255位企業負責人及高級管理層，了解中型至大型企業在地緣政治與經濟環境持續變化下的應對方向。整體營商氣氛有所轉弱，對營商環境持正面看法的企業比例，由2024年的73%下降至2025年的63%。與此同時，企業對前景的信心逐步回升，76%受訪企業對未來一年表示有信心，反映企業在調整預期的同時，亦積極為復甦部署。

逾八成企業計劃三年內進軍海外

隨著企業積極尋求本地巿場以外的增長機遇，約半數企業已於2025年拓展海外市場，而計劃於未來三年進軍海外的比例大幅上升至79%，顯示跨境投資意欲持續增強。東盟（33%）及中國內地（26%）繼續為最受青睞的目標市場，進一步凸顯香港在區域跨境業務中的關鍵樞紐角色。