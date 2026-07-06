KGI凱基：AI驅動台股長線繼續暢旺 剖析下半年四大投資關鍵

KGI凱基今天發佈最新台灣市場分析。在熱錢持續湧入與AI產業強勁爆發的帶動下，台股今年以來最大升幅達6成，此輪升浪主要來自美國AI雲端服務大廠(CSP)大幅上調資本支出到年增7成，也使身為AI最主要供應鏈的台灣廠商企業盈利大幅上調。

展望下半年，本波AI浪潮不是短暫議題而是如同40年前的PC個人電腦、及20年前智慧型手機那般具有長達十年黃金年代的重大科技發展，故而延續力道將持續強勁，建議聚焦「矽、電、光、熱」四大關鍵趨勢，從半導體、電力與能源、光通訊到散熱與硬體升級，將成台股新一輪增長引擎。