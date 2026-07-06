KGI凱基: AI驅動台股長線繼續暢旺 解析下半年四大投資關鍵「矽.電.光.熱」

KGI凱基今天發佈最新台灣市場分析。在熱錢持續湧入與AI產業強勁爆發的帶動下，台股今年以來最大升幅達6成，此輪升浪主要來自美國AI雲端服務大廠(CSP)大幅上調資本支出到年增7成，也使身為AI最主要供應鏈的台灣廠商企業盈利大幅上調。
展望下半年，本波AI浪潮不是短暫議題而是如同40年前的PC個人電腦、及20年前智慧型手機那般具有長達十年黃金年代的重大科技發展，故而延續力道將持續強勁，建議聚焦「矽、電、光、熱」四大關鍵趨勢，從半導體、電力與能源、光通訊到散熱與硬體升級，將成台股新一輪增長引擎。
AI商機持續增長
除了大型雲端服務商上調資本支出外，也看到美國最純的大型AI公司Anthropic近一年的年化營收激增15倍，都顯示AI算力需求爆發及AI應用快速擴張，從雲端逐步延伸至實體場景，發展出有助提升工作效率及企業經營成果的代理式AI，帶動運算需求呈現指數型成長，AI商機已由核心晶片推向基礎建設並進一步擴散更多周邊應用及供應鏈，因此讓相關企業訂單與盈利在後續持續增長。
下半年四大重點「矽、電、光、熱」
下半年值得關注的投資機會可鎖定「矽、電、光、熱」四大關鍵字。其中，「矽」是AI晶片、先進封裝需求持續擴張，帶動供應鏈成長；「電」則因AI高耗能推升電力需求，成為產業競爭關鍵；「光」聚焦高速傳輸需求，帶動光通訊與CPO技術發展；「熱」則隨著AI伺服器升級，帶動液冷與散熱需求爆發。四大趨勢共同構成AI基礎建設升級浪潮，也成為市場高度關注。
此外，投資者可留意影響下半年股市潛在議題，包括升幅過大後技術面年線偏離高達50%、通脹升溫衍生加息進而影響股市擔憂、以及AI新世代晶片世代交替衍生良率或供應不及等變化。雖前述議題可能影響第三季投資氣氛使股市受到影響，然都屬短線干擾因素，股市縱有調整也不會是大幅修正，不致影響股市正面走勢，下半年將逐漸反映仍具有優異成長性的2027年企業盈利，且年底美國期中選舉後美股進入相當正面的總統選舉行情週期也將有利台股表現。