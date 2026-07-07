港股7月勢頭好 北水熱捧盈富基金騰訊

港股7月開局不俗，本月首3個交易日整體向上，恒生指數累升735點，當中資金由AI硬體及大模型概念股逐步流向重磅科網股。恒指昨日升266點，收報23,616點。昨日北水更買入港股逾205億元，騰訊(0700)成為搶手貨，被北手買入近25億元，股價漲逾4%，但早前獲追捧的建滔積層板(1888)就被沽出近11億元。

港股昨日成交額逾3147億元，國指及恒生科技指數分別漲1.5%、0.9%。另一方面，盈富基金(2800)同樣受到北水追捧，錄得淨買入逾68億元。相反，長飛光纖光纜(6869)、建滔積層板及建滔集團(0148)遭到北水淨賣出，合共拋售逾30億元，三者股價跌幅由9%至15%。