港股7月勢頭好 北水熱捧盈富基金騰訊

港股7月開局不俗，本月首3個交易日整體向上，恒生指數累升735點，當中資金由AI硬體及大模型概念股逐步流向重磅科網股。恒指昨日升266點，收報23,616點。昨日北水更買入港股逾205億元，騰訊(0700)成為搶手貨，被北手買入近25億元，股價漲逾4%，但早前獲追捧的建滔積層板(1888)就被沽出近11億元。
港股昨日成交額逾3147億元，國指及恒生科技指數分別漲1.5%、0.9%。另一方面，盈富基金(2800)同樣受到北水追捧，錄得淨買入逾68億元。相反，長飛光纖光纜(6869)、建滔積層板及建滔集團(0148)遭到北水淨賣出，合共拋售逾30億元，三者股價跌幅由9%至15%。
市場資金重投科網股，快手(1024)錄得逾7%升幅，收報46元；美團(3690)及阿里巴巴(9988)股價則分別漲4.6%、1.9%。
上半年備受資金追捧的半導體股，近日表現有所回落，主要受到市場對其估值過高產生疑慮拖累，半導體相關股份昨日向下，天數智芯(9903)挫近10%，中芯國際(0981)跌2.3%。
對於香港目前的營商環境，大華銀行企業展望研究報告指出，整體營商氣氛有所轉弱，對營商環境持正面看法的企業比例，由2024年的73%下降至2025年的63%。不過，企業對前景的信心逐步回升，76%受訪企業對未來一年表示有信心，反映企業在調整預期的同時，亦積極為復甦部署。
拓展海外市場方面，大華銀行表示隨著企業積極尋求本地巿場以外的增長機遇，區域拓展步伐持續加快。約半數企業已於去年拓展海外市場，而計劃於未來3年進軍海外的比例大幅上升至79%，顯示跨境投資意欲持續增強。東盟及內地繼續為最受青睞的目標市場，進一步凸顯香港在區域跨境業務中的關鍵樞紐角色。