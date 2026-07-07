恒生指數跌119點　快手跌12%　美團逆市升逾4%(更新)

美股假期後復市造好，當中道指再創收市新高。恒指昨日升266點後，今日（7日）低開47點，報23,568點。恒指低開後，走勢隨即反彈向上走，升逾200點，曾升最多204點，高見23,820點後，升幅不斷收窄，大市由升轉跌，半日跌98點，報23,517點。大市午後繼續受壓，走勢向下，跌幅擴大至最多218點，低見23,417點，最終跌119點，收報23,496點，成交3,197.11億元。國指跌42點，報7,770點；科指跌34點，報4,507點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.04%，報461.2元；美團（3690）升4.54%，報78.35元；京東（9618）跌1.04%，報104.4元；阿里巴巴（9988）跌0.16%，報95.8元；百度（9888）升0.09%，報110.6元；小米（1810）跌0.77%，報23.1元；快手（1024）跌12.04%，報40.46元；網易（9999）跌1.54%，報205.2元。