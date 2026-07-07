微軟裁4800人　重組Xbox部門縮規模

微軟（Microsoft）周一（6日）宣布裁員4,800人，佔集團員工總數的2.1%。本次裁員4,800人中，Xbox遊戲部門佔1,600人。Xbox部門未來幾個月還將進一步裁員，將在2027財年內再裁1,600人。
Xbox將剝離四家遊戲開發工作室，並已啟動出售第5家遊戲工作室，目標是精簡Xbox業務並重新投資於更大規模的項目。
彭博引述微軟人力資源總監Amy Coleman周一（6日）在致員工的信中表示，裁員主要是產品開發方式，以及客戶需求發生變化。
Xbox行政總裁Asha Sharma向員工發信，承認長達一年的重組，將帶來額外挑戰，但指這些改變將為Xbox帶來更美好的未來，並承諾在2027年會恢復增長。
早前彭博報道，微軟旗下Xbox部門計劃在7月進行大規模裁員，又提及Asha Sharma正在重組部門，透過削減宣傳及其他業務的預算，以遏制收入下滑。
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…