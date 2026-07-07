微軟裁4800人　重組Xbox部門縮規模

微軟宣布裁員4,800人，Xbox部門佔1,600人。(資料圖片/路透社)

微軟（Microsoft）周一（6日）宣布裁員4,800人，佔集團員工總數的2.1%。本次裁員4,800人中，Xbox遊戲部門佔1,600人。Xbox部門未來幾個月還將進一步裁員，將在2027財年內再裁1,600人。

Xbox將剝離四家遊戲開發工作室，並已啟動出售第5家遊戲工作室，目標是精簡Xbox業務並重新投資於更大規模的項目。

彭博引述微軟人力資源總監Amy Coleman周一（6日）在致員工的信中表示，裁員主要是產品開發方式，以及客戶需求發生變化。

Xbox行政總裁Asha Sharma向員工發信，承認長達一年的重組，將帶來額外挑戰，但指這些改變將為Xbox帶來更美好的未來，並承諾在2027年會恢復增長。