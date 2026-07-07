三星電子上季盈利飆升18倍　銷售額超預期

三星電子（韓：5930）公布，截至6月底第二季業績，期內利潤按年飆升約18.1倍，初步錄得營業利潤89.4萬億韓元（約4,586億港元），創歷史新高，超出市場預期；收入則增長逾1倍，達171萬億韓元。
三星電子尚未公布各部門的具體業績，但市場認為，公司大部分利潤來自晶片業務。三星將於本月底前公布完整業績，包括淨利潤與各部門詳細業績。
三星績後股價向下走
三星公布業績後，股價卻向下走，截至當地時間下午12時32分，三星急挫8.81%，報290,000韓元。南韓避險基金 Petra Capital Management合夥人Albert Yong 說，從三星股價走勢可見，投資者愈來愈關注記憶體晶片市場長期走向。
三星業績銷售額超預期，直接受惠於記憶體晶片短缺持續。英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳、OpenAI營運總監Brad Lightcap等科企高層均表示，晶片短缺已成為人工智能（AI）發展的瓶頸。早前有報道指，記憶體晶片供應緊張局面至少將延續至2027年，令三星，以及競爭對手SK海力士、美光擁有強大的議價能力。
另外，據市場研究機構Counterpoint預測，三大記憶體晶片製造商在6月當季的平均營業利潤率趨勢約在75%至80%之間，總監Tom Kang指出，在第二季末的記憶體價格漲幅與季初相比更為劇烈，並認為升幅在未來幾季亦會持續下去。