三星電子上季盈利飆升18倍　銷售額超預期

三星電子尚未公布各部門的具體業績，但市場認為，公司大部分利潤來自晶片業務。三星將於本月底前公布完整業績，包括淨利潤與各部門詳細業績。

三星業績銷售額超預期，直接受惠於記憶體晶片短缺持續。英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳、OpenAI營運總監Brad Lightcap等科企高層均表示，晶片短缺已成為人工智能（AI）發展的瓶頸。早前有報道指，記憶體晶片供應緊張局面至少將延續至2027年，令三星，以及競爭對手SK海力士、美光擁有強大的議價能力。

另外，據市場研究機構Counterpoint預測，三大記憶體晶片製造商在6月當季的平均營業利潤率趨勢約在75%至80%之間，總監Tom Kang指出，在第二季末的記憶體價格漲幅與季初相比更為劇烈，並認為升幅在未來幾季亦會持續下去。