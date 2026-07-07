FM財自 | 市場分化下的冷思考

今日(7月7日)港股出現明顯分化走勢，早段一度被騰訊及巴巴帶領，向上衝刺，日高升至23821點，但之後迅速回落，指數中午前倒跌百餘點。盤面上最值得留意的，不是指數的短線漲跌，而是資金在不同板塊之間的明顯換手與分流。前一陣子被市場瘋狂追捧的AI相關及半導體概念股，今日遭遇重挫。其中，Samsung Electronics (2xETF) (07747)及SK Hynix Daily (2xETF) (07709)雙雙重挫近兩成，還有之前被市場熱棒的建滔(01888)跌幅也極為驚人。 這些此前因AI熱潮而被資金堆疊至天價的槓桿產品，近日出現強烈獲利回跌，反映市場對過度擁擠交易的修正正在發生。與此同時，之前被徹底看空、跌至低谷的傳統科技權重股卻展現相對韌性。騰訊控股在早段衝高後雖有回落，但整體表現明顯強於大市。美團同樣止跌回穩，阿里巴巴亦呈現築底態勢。

這種「強者轉弱、弱者轉強」的板塊輪動，正是當前市場最鮮明的特徵。回顧過去一段時間，資金曾高度集中於AI及半導體概念，相關股份與產品屢創新高，市場情緒一度極度亢奮。然而，當愈來愈多人湧入同一條賽道，風險也隨之累積。人多的地方，往往就是需要特別小心之處。 今日的急跌，正是對「擁擠交易」的一次典型警示。當熱門題材被過度炒作，任何風吹草動都可能引發快速的獲利了結與連鎖反應。反觀騰訊、美團、阿里巴巴等傳統科技龍頭，之前備受虹吸效應而重挫的壓力，但基本面相對穩固，在市場極度悲觀時已消化大量負面預期。

波動環境中抓住屬於自己真正回報 這一現象也再次印證，市場永遠在情緒與價值之間尋找平衡，而極端情緒往往會在事後被證明是最好的反向指標。 作為投資者，此刻更需要保持冷靜。當市場出現明顯分化時，不應盲目追逐昨日的熱門，筆者一向相信，在資金輪動的過程中，真正具備長期價值的公司，最終會在塵埃落定後展現韌性。 投資不是跟風，而是獨立思考。在眾人湧向同一熱點時，懂得適時保持距離。在市場極度悲觀、優質資產被錯殺之時，則需要勇氣去布局。敬畏市場，同時保有自己的判斷框架，方能在長期中立於不敗之地。市場總在分化中前行，機會往往藏在被忽略的角落。願我們在這波動的環境中，都能守住理性，抓住真正屬於自己的那一份回報。

Option Jack

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