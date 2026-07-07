調查：57%受訪僱主指AI用於日常工作　有助提升生產力

萬寶盛華（ManpowerGroup）香港公布人工智慧市場趨勢調查結果，顯示香港僱主正將人工智能（AI）視為策略性工具，用以提升生產效能、調整技能組合，並重塑人才招聘的運作模式。

調查訪問524名僱主。調查顯示，本港僱主正迅速採用AI推動業務發展，並同時重塑招聘模式及人才技能需求。

受訪僱主認同AI有助提升生產力

在提升生產力方面，受訪僱主普遍認同，AI相關應用已成為過去一年最重要的增效來源。當中排名第一「用於日常工作的AI工具」，57%的僱主表示，其帶來生產力提升；其次是「用於業務策略的AI工具」及「用於自動化流程的AI工具」，同樣各有53%僱主認為對生產力有正面幫助，而「提升技能以更有效運用AI工具」亦獲50%僱主認同。萬寶盛華表示，反映出現一個結構性轉變，過去僱主提升生產力，主要倚重管理制度與人力資源政策，現在則明顯轉向以AI工具和相關技能為首要槓桿。