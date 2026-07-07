赴港IPO前　小紅書遭前員工舉報　質疑VIE披露矛盾

內地社交平台小紅書上月中傳出以保密形式向港交所（388）遞交IPO申請，估值高達3,500億元人民幣。不過，小紅書遭前員工向港交所實名舉報，被指可變利益實體（Variable Interest Entity , VIE）架構信息披露矛盾，並存在大規模勞工賠償潛在風險。
VIE即境外投資者並不是直接持股擁有公司股權，而是透過多個協議來控制公司，故VIE又被稱為「協議控制」。
陳浩稱已向港交所及證監會投訴
據內媒報道，一名自稱原小紅書商業化華南直銷負責人陳浩的用戶，在6月29日透過微信個人公眾號發文表示，已於6月28日向港交所上市部及證監會實名提交「小紅書主體上市合規投訴」，並附上一、二審判決書、期權訴訟卷宗、新舊離職證明及批量受害員工佐證等材料，而該文章其後被小紅書公司投訴「涉企業商譽侵權」。
報道指，陳浩曾向小紅書提出勞動仲裁和訴訟。小紅書在庭上表示，境內營運公司和發放期權的境外主體不存在控制關係，兩者沒有任何關聯。陳浩質疑小紅書在庭上的抗辯理由，與遞交予港交所的招股書內容背道而馳。
陳浩向港交所及證監會提出的3項主要核查訴求，包括核查資訊揭露矛盾問題，強制揭露用工違法記錄，並核查ESG勞工合規缺陷。陳浩指，小紅書VIE架構的對外揭露存在資訊不一致、不完整的情況。
中資公司赴香港上市主要有兩種方式，直接上市及間接上市。小紅書在港股上市必然採用VIE架構間接上市，則需向港交所證明境外主體透過協議控制境內實體並實現合併報表。不過，小紅書在庭上表示，境外主體和境內實體不存在控制關係。
曾訴訟小紅書無理由解僱
報道提及，陳浩原於2022年6月加入小紅書，擔任商業化華南直銷負責人，在職期間幾乎每年晉升，帶領團隊每年業績均超額完成，但到了2023年12月，陳浩卻遭小紅書以「不勝任工作」為由將其單方面解僱，離職證明上還寫著「汰換」字樣。
隨後，陳浩向小紅書提出勞動仲裁和訴訟，歷經一次仲裁、三次庭審及一場調解，於2026年初獲得法院支持，小紅書合計賠付陳浩約85萬元，其中違法解除賠償金及服務獎金19.06萬元、期權損失66.15萬元。
另外，陳浩指在勝訴後，近50名小紅書離職員工向陳浩反映有同類遭遇，均在行權關鍵時間被無理由辭退、期權全部作廢，屬於企業常態化操作，存在大規模勞工賠償潛在風險。