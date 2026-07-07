赴港IPO前　小紅書遭前員工舉報　質疑VIE披露矛盾

內地社交平台小紅書上月中傳出以保密形式向港交所（388）遞交IPO申請，估值高達3,500億元人民幣。不過，小紅書遭前員工向港交所實名舉報，被指可變利益實體（Variable Interest Entity , VIE）架構信息披露矛盾，並存在大規模勞工賠償潛在風險。

VIE即境外投資者並不是直接持股擁有公司股權，而是透過多個協議來控制公司，故VIE又被稱為「協議控制」。

陳浩稱已向港交所及證監會投訴

據內媒報道，一名自稱原小紅書商業化華南直銷負責人陳浩的用戶，在6月29日透過微信個人公眾號發文表示，已於6月28日向港交所上市部及證監會實名提交「小紅書主體上市合規投訴」，並附上一、二審判決書、期權訴訟卷宗、新舊離職證明及批量受害員工佐證等材料，而該文章其後被小紅書公司投訴「涉企業商譽侵權」。