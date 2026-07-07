永明：料港股下半年仍存壓力 建議強積金配置股債混合

上半年港股表現整體疲弱，恒生指數累計下跌約10.7%，為近六年來最差表現。永明資產管理行政總裁劉以浩表示，港股仍存下行壓力，預期恒指下半年徘徊21000至24000點之間。受港股表現拖累，傳統重倉港股的中港股票基金在期內仍錄得虧損。劉以浩建議投資者下半年可採取較為保守策略，如選擇股債混合投資，並分散投資，減低風險同時及捕捉不同機遇。
展望下半年，劉以浩預計，市場將繼續聚焦能源價格、聯儲局政策走向、以及人工智能熱潮等議題。其中美伊局勢雖進入觀察期，能源價格已自高位回落，惟未來仍具不確定性，若能源價格再度攀升，將推高通脹。另外，考慮到聯儲局主席換屆，市場正密切關注其是否會加快縮表或收緊市場流動性。另外，人工智能投資熱潮正由美國擴展至全球，並帶動上游硬件供應鏈需求，尤其利好東北亞地區。
香港永明金融財富及退休金業務首席財務官陳璡表示，通過數碼科技結果專業投資分析，公司旗下進取型投資組合在過去一年該投資組合回報達22.3%，跑贏懶人基金「預設投資策略」幅度近7個百分點。另外，混合資產基金平穩、均衡及增長策略在過去一年分別錄得10.4%、17.4%以及24.7%回報，全數跑贏市場中位數。
退休準備起步落差明顯
另外，永明金融亦發表調查指，生活成本壓力令港人長線規劃與供款承壓，其中有8%受訪者表示正減少或暫停退休供款；43%在未來 3 至 5 年亦更傾向優先處理日常開支；47%沒有理財規劃或只有一年內的規劃。而在主動規劃的準退休人士當中，44%認為應提早10年或以上開始，而77% 被動規劃的準退休人士則未開始就退休開支作出任何規劃。在已退休客戶當中，使用MPF(53%)為普遍退休準備工具之一。