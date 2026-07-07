永明：料港股下半年仍存壓力 建議強積金配置股債混合

上半年港股表現整體疲弱，恒生指數累計下跌約10.7%，為近六年來最差表現。永明資產管理行政總裁劉以浩表示，港股仍存下行壓力，預期恒指下半年徘徊21000至24000點之間。受港股表現拖累，傳統重倉港股的中港股票基金在期內仍錄得虧損。劉以浩建議投資者下半年可採取較為保守策略，如選擇股債混合投資，並分散投資，減低風險同時及捕捉不同機遇。

展望下半年，劉以浩預計，市場將繼續聚焦能源價格、聯儲局政策走向、以及人工智能熱潮等議題。其中美伊局勢雖進入觀察期，能源價格已自高位回落，惟未來仍具不確定性，若能源價格再度攀升，將推高通脹。另外，考慮到聯儲局主席換屆，市場正密切關注其是否會加快縮表或收緊市場流動性。另外，人工智能投資熱潮正由美國擴展至全球，並帶動上游硬件供應鏈需求，尤其利好東北亞地區。