香港黃金中央清算及結算系統今日開展試營運。

財經事務及庫務局今日公布，全新的香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運。多項配套措施同步推出其中包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」、推出全新「HAU」價格代碼、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強制性公積金(強積金)投資黃金交易所買賣基金(ETF)的彈性，以及成立業界主導的行業協會。這些措施將共同提升香港作為備受信賴的國際黃金交易、清算及儲備樞紐的角色。 全新的香港黃金中央清算及結算系統今日開展試營運，交易、清算及結算工作已經投入服務。該系統由香港政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司督導，旨在提供高效且可靠的雙邊及場外黃金交易的清算及結算服務。

財庫局指，系統亮點包括：運作受全面的《清算規則》規管，清晰界定所有參與銀行及指定倉庫的權利、責任、規則及程序；設有中央帳簿，用以記錄參與銀行的結算活動、黃金轉帳及結餘，並無縫對接指定倉庫，以便利及記錄實物黃金存取等。隨着試營運開展，首批黃金已成功存入指定倉庫，首批交易及結算活動亦已完成。

行政長官李家超表示在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇公布該消息，他表示當局正全力打造國際黃金交易中心，目標是在三年內將黃金持倉規模提升至2,000噸以上，以滿足全球避險資產需求。系統將聯動礦業、珠寶及上海黃金貿易市場，推動交易結算與雙向運輸，完善從倉儲、精煉到衍生金融的完整生態鏈。 李家超指出，在當前地緣政治危機、宏觀經濟波動加劇的世界局勢下，黃金成為流動性及風險管理的核心支柱之一。目前香港正與上海黃金交易所合作，為參與者建立簡化機制，讓他們使用所持有的黃金，同時在香港和上海兩個市場進行交易結算，目前已有三間銀行參與，有關雙向轉移將於今日內完成。

滙豐控股(005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)於論壇上表示，香港黃金中央清算及結算系統正式啟動將是一個重大進展，可改善流動性並增加交易。集團將增強融資能力，在全球範圍內提供逾1000億美元黃金貸款。他又指，滙豐現時於14個國家管理逾50個金庫，當中印度可容納600噸黃金，集團計畫未來數月擴大香港黃金儲存能力至200噸。 渣打集團(2888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)則提到，集團在香港本身已有實金交易服務提供，未來將積極參與包括黃金倉儲及付運等業務。 中國銀行(3988)行長張輝亦表示，中行作為亞洲唯一的倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金定價會員，也是上海黃金交易所國際版境外的唯一指定交易與清算行員，將為為香港客戶提供跨市場的黃金交易服務，推動香港未來的黃金市場建設。