GUM: 強積金半年結算 人均賺1.8萬元

強積金顧問公司GUM今日公佈2026年第二季強積金成績表。年初至今截至6月30日,「GUM強積金綜合指數」報302.6點,上升5.7%;「GUM強積金股票基金指數」報439.3點,上升6.7%;「GUM強積金混合資產基金指數」報308.7點,上升7.3%;「GUM強積金固定收益基金指數」報133.7點,上升0.7%。強積金第一季短暫因美伊戰事引起的環球股市大跌而中斷了季度四連升,但第二季重拾升勢並成功轉虧為盈,第二季人均賺25,014港元,年初至今則人均賺18,525港元。

各資產類別中,亞洲股票基金上半年表現最佳,回報達27.9%,主要受惠於AI基建、記憶體及半導體等強勁需求。香港股票基金(追蹤指數)則表現最差,上半年跌10.3%,主因是恒指中市值較大的傳統科網股收入放緩,加上盈利預期被下調,同時缺乏AI基建主題支持,表現因此受壓。GUM首席投資總監劉嘉鴻補充道，港股受壓主因為阿里巴巴及騰訊，從而導致股價下跌拉低指數。

對股票市場持樂觀態度 建議配置環球股票

對於市場展望,劉嘉鴻指出美國宏觀數據顯示衰退風險不高,企業盈利增長強勁。但環球央行正討論加息,歐洲及日本已於6月率先行動,新任聯儲局主席Kevin Warsh亦關注縮表,預期下半年全球貨幣政策將有序收緊。整體對美股看法維持正面,但在風險平衡下較建議配置環球股票基金。