貝萊德發表2026年年中全球投資展望 對AI仍然保持樂觀態度

（圖左至右，貝萊德全球新興市場股票團隊基金經理Prashant Periwal，貝萊德全球首席投資策略師李薇， 貝萊德亞太區投資組合解決方案團隊副總裁Nick Morales）（am730記者攝）

貝萊德（BlackRock）於今日發表2026年年中全球投資展望。勞動力、能源、基礎設施、資本和原材料正面臨日益沉重的壓力。這些供應限制正在重塑經濟成長、通脹走勢及市場定價。AI透過加速創新進程，開啟了實現長期成長突破的前景。 關注AI 領域的稀缺性。不要胡亂估計人工智慧模型更好，也明白人工智慧需要算力、記憶體、晶片以及資料中心基礎設施。 收益率的上升使收益型資產重獲投資組合「壓艙石」的地位，但收益的來源至關重要。相較於依賴對利率變動高度敏感的長期債券，更傾向於透過短期債券來獲取收益。

在新的市場環境下，單純依據資產類別進行劃分已不夠。基礎設施領域便是一個例證：它與 AI 需求、能源安全及全球經濟片段化趨勢的關聯，跨越了不同的市場與資產類別。投資人應先檢視可投資的資產全貌，繼而選定希望版面的主題與風險敞口，最後選擇合適的投資工具。這種新環境為主動投資創造了更大的空間，因為宏觀經濟走勢的影響力已再度凸顯；對沖基金與私募市場投資正是表達此類宏觀觀點的有效途徑。

「稀缺」特徵在資源受限、勞動市場緊縮及通脹有關聯，若要實現從稀缺到充裕的成長突破，首先需要大規模建構人工智慧（AI）基礎設施。在這情況下，投資人面臨重大的宏觀判斷抉擇。我們重點關註六大議題：AI驅動的成長、AI成本、利率、債務、地緣政治瓶頸以及美國的領導地位。投資人應了解其投資組合中隱含了哪些判斷，審慎設定相關敞口規模，並考慮採用能夠對沖不必要宏觀風險的投資組合策略。 重大的宏觀判斷往往意味著結果呈現「多向分化」態勢：即存在多種合理的發展路徑，且各自對宏觀經濟和市場的影響截然不同。 「稀缺」與「充裕」截然相反；這種多向分化意味著不確定性存在於互不相容的各種情境之間，而非僅圍繞單一基準情境波動。市場難以對此進行有效定價：市場可能先反映某種情境，一旦有證據指向其他方向，就會迅速做出劇烈調整。這一新格局使投資者失去了長期的宏觀錨點，導致靜態投資組合的效力下降；使得實現傳統意義上的分散投資變得更加困難；同時也加劇了市場集中度，因為各類宏觀「超級力量」正跨越資產類別產生深遠影響。投資人對「全組合管理」理念興趣激增，正是這些壓力所引發的現象。