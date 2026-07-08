MPF半年結 人均賺1.8萬 亞股基金回報28%最佳

GUM表示，在風險平衡下較建議配置環球股票基金。

GUM報告指，亞洲股票基金主要受惠於AI基建、記憶體及半導體等強勁需求，上半年回報達27.9%表現最佳。香港股票基金(追蹤指數)跌10.3%，主因是恒指中市值較大的傳統科網股收入放緩，加上盈利預期被下調，並缺乏AI基建主題支持，表現因此受壓。GUM首席投資總監劉嘉鴻指，港股受壓主因為阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)，從而導致股價下跌拉低指數。

強積金第二季成功轉虧為盈，強積金顧問公司GUM表示，第二季強積金回報7.8%，扭轉前一季虧損走勢，MPF人均賺25,014元，年初迄今則人均賺18,525元。各資產類別中，亞洲股票基金上半年表現最佳，回報接近28%，主要受惠於AI基建、記憶體及半導體等強勁需求；香港股票基金（追蹤指數）跌10.3%表現最差。

建議配置環球股票

對於市場展望，劉嘉鴻指出，美國宏觀數據顯示衰退風險不高，企業盈利增長強勁。但環球央行正討論加息，歐洲及日本已於6月率先行動，新任聯儲局主席沃什亦關注縮表，預期下半年全球貨幣政策將有序收緊。整體對美股看法維持正面，但在風險平衡下較建議配置環球股票基金。

GUM策略及投資分析董事雲天輝稱，AI或晶片浪潮帶動美日韓股市，70億資金乘勢追入美亞日股票；2026年淨轉換額可達667億(按比例推算)料創5年新高，部分資產類別回報相差達103%，料成員將更積極進行計劃及基金選擇。