熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jul-08 10:17
更新：2026-Jul-08 16:25

恒生指數升702點　重上兩萬四　阿里巴巴升逾12%(更新)

分享：
恒生指數高開44點，報23,541點。(資料圖片)

恒生指數高開44點，報23,541點。(資料圖片)

adblk4

中東局勢再度惡化，帶動國際油價回升，以及晶片股捱沽，美國三大指數受壓。恒指昨日跌逾100點後，今日（8日）高開44點，報23,541點。恒指高開高走，走勢向上，升幅不斷擴大，曾擴大至逾600點，半日升560點，報24,057點，重上兩萬四關口。午後大市愈升愈有，升幅一度擴大至逾800點，最多升814點，高見24,310點，尾市升幅稍微回順，最終升702點，收報24,199點，成交3,758.35億元。國指升313點，報8,084點；科指升223點，報4,731點。

科技股造好，騰訊（700）升3.82%，報478.8元；美團（3690）升3.26%，報80.9元；京東（9618）升3.83%，報108.4元；阿里巴巴（9988）升12.21%，報107.5元；百度（9888）升6.33%，報117.6元；小米（1810）升9.52%，報25.3元；快手（1024）升8.7%，報43.98元；網易（9999）升4.19%，報213.8元。

adblk5

聯想集團（992）升6.9%，報22.32元。

據報近七成基石投資者表態長期持有，智譜（2513）股價造好，升13.35%，報1,825元。

國際油價回升，中石油（857）升2.01%，報9.12元；中海油（883）升3.22%，報21.78元；中石化（386）升0.49%，報4.1元。

滙控（005）跌0.91%，報151.9元。友邦（1299）升1.52%，報73.7元。

泡泡瑪特（9992）升2.52%，報154.9元。

ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

ADVERTISEMENT

【👇送旅行頸枕與眼罩套裝👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務