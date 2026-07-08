恒生指數升702點　重上兩萬四　阿里巴巴升逾12%(更新)

中東局勢再度惡化，帶動國際油價回升，以及晶片股捱沽，美國三大指數受壓。恒指昨日跌逾100點後，今日（8日）高開44點，報23,541點。恒指高開高走，走勢向上，升幅不斷擴大，曾擴大至逾600點，半日升560點，報24,057點，重上兩萬四關口。午後大市愈升愈有，升幅一度擴大至逾800點，最多升814點，高見24,310點，尾市升幅稍微回順，最終升702點，收報24,199點，成交3,758.35億元。國指升313點，報8,084點；科指升223點，報4,731點。

科技股造好，騰訊（700）升3.82%，報478.8元；美團（3690）升3.26%，報80.9元；京東（9618）升3.83%，報108.4元；阿里巴巴（9988）升12.21%，報107.5元；百度（9888）升6.33%，報117.6元；小米（1810）升9.52%，報25.3元；快手（1024）升8.7%，報43.98元；網易（9999）升4.19%，報213.8元。