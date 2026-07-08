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財經
出版：2026-Jul-08 10:17
更新：2026-Jul-08 12:21

恒生指數半日升560點　重上兩萬四　阿里巴巴升逾8%(更新)

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恒生指數高開44點，報23,541點。(資料圖片)

恒生指數高開44點，報23,541點。(資料圖片)

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中東局勢再度惡化，帶動國際油價回升，以及晶片股捱沽，美國三大指數受壓。恒指昨日跌逾100點後，今日（8日）高開44點，報23,541點。恒指高開高走，走勢向上，升幅不斷擴大，曾擴大至逾600點，最多升618點，高見24,115點，半日升560點，報24,057點，重上兩萬四關口，成交1,883.85億元。國指升239點，報8,009點；科指升195點，報4,702點。

科技股造好，騰訊（700）升3.08%，報475.4元；美團（3690）升1.72%，報79.7元；京東（9618）升2.97%，報107.5元；阿里巴巴（9988）升8.14%，報103.6元；百度（9888）升4.7%，報115.8元；小米（1810）升5.63%，報24.4元；快手（1024）升6.82%，報43.22元；網易（9999）升3.61%，報212.6元。

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聯想集團（992）升9.48%，報22.86元。

據報近七成基石投資者表態長期持有，智譜（2513）股價造好，升17.95%，報1,899元。

國際油價回升，中石油（857）升1.9%，報9.11元；中海油（883）升3.7%，報21.88元；中石化（386）升0.49%，報4.1元。

滙控（005）升0.2%，報153.6元。友邦（1299）升1.45%，報73.65元。

泡泡瑪特（9992）跌0.4%，報150.5元。

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