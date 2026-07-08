恒生指數半日升560點　重上兩萬四　阿里巴巴升逾8%(更新)

中東局勢再度惡化，帶動國際油價回升，以及晶片股捱沽，美國三大指數受壓。恒指昨日跌逾100點後，今日（8日）高開44點，報23,541點。恒指高開高走，走勢向上，升幅不斷擴大，曾擴大至逾600點，最多升618點，高見24,115點，半日升560點，報24,057點，重上兩萬四關口，成交1,883.85億元。國指升239點，報8,009點；科指升195點，報4,702點。

科技股造好，騰訊（700）升3.08%，報475.4元；美團（3690）升1.72%，報79.7元；京東（9618）升2.97%，報107.5元；阿里巴巴（9988）升8.14%，報103.6元；百度（9888）升4.7%，報115.8元；小米（1810）升5.63%，報24.4元；快手（1024）升6.82%，報43.22元；網易（9999）升3.61%，報212.6元。