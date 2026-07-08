泡沫專家葛拉漢批SpaceX AI產品「三流水平」 預言股價插水機率達90%

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 周二（7日）正式納入那斯達克指數，惟曾預見 2000 年科網股泡沫爆破及 2008 年金融海嘯的知名投資者、GMO 資產管理共同創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）最近接受外媒訪問時批評，SpaceX 目前估值極度荒謬，市場狂熱完全是人為設計。他指出其 AI 產品僅屬「三流水平」，並預言公司股價有九成機率插水。
Jeremy Grantham認為，SpaceX 目前正深陷虧損，但那斯達克容許其強行加入指數，導致所有追蹤該指數的被動基金「被迫買入」，屬於人為設計的供不應求。他直言市場對 SpaceX 前景過於理想化，50 年後市場回顧其故事時，只會將其當成笑話。
他分析指，雖然 SpaceX 以火箭和太空科技聞名，惟其上市估值有高達九成是建立在「未來 AI 潛力」的預測上。他直言，與 Anthropic 及 OpenAI 等行業龍頭相比，SpaceX 的 AI 產品頂多算「三流水平」。
至於太空業務方面，Jeremy Grantham認為除了 Starlink（星鏈）能夠帶來實際收益外，招股書中提及的其他內容如星際旅行、太空殖民等，在嚴肅的物理學家眼裡完全是「不切實際」。對於 SpaceX 的未來前景，他打賭公司股價有九成機率崩盤，並批評鼓吹 AI 每年帶動 10% 至 20% 生產力暴增的富豪，完全忽視了能源、原料和食物等基本物理限制。
SpaceX 最新美股盤前報 150.136 美元，升 45%，重返 150 美元關口。