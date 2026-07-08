泡沫專家葛拉漢批SpaceX AI產品「三流水平」 預言股價插水機率達90%

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 周二（7日）正式納入那斯達克指數，惟曾預見 2000 年科網股泡沫爆破及 2008 年金融海嘯的知名投資者、GMO 資產管理共同創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）最近接受外媒訪問時批評，SpaceX 目前估值極度荒謬，市場狂熱完全是人為設計。他指出其 AI 產品僅屬「三流水平」，並預言公司股價有九成機率插水。

Jeremy Grantham認為，SpaceX 目前正深陷虧損，但那斯達克容許其強行加入指數，導致所有追蹤該指數的被動基金「被迫買入」，屬於人為設計的供不應求。他直言市場對 SpaceX 前景過於理想化，50 年後市場回顧其故事時，只會將其當成笑話。