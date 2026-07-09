日韓股市齊挫 港股一枝獨秀 阿里小米快手領漲 恒指升702點

科技股昨大幅反彈，帶動恒生科技指數升近5%，受阿里雲上季收入增速加快消息帶動，阿里巴巴(9988)昨日升逾12%，收報107.5元，重返「紅底股」行列，同時亦為表現最佳藍籌股；小米集團(1810)升逾9%，收報25.3元；快手(1024)亦反彈8.7%，收報43.98元。另外，禁售期屆滿的人工智能(AI)大模型股智譜(2513)，市傳基石投資者無意減持，刺激該公司股價大升逾13%，收報1,825元，MiniMax(0100)則升近12%。

受惠科技股昨全線大漲，推動恒指重上24,000點水平，並創下3個月最大單日升幅，昨收報24,199點，漲702點，而北水淨買入規模大增至近142億元，連續3日錄得淨流入。惟亞太區股市掀起半導體股沽售潮，韓股受到三星電子、SK海力士拖累之下一度重挫逾8%，收市跌逾5%；日股也備受拖累，跌逾2%。

新股方面，昨日有5隻新股上市，由自動駕駛系統開發商易控智駕(7687)跑出，該股最高一度見101.2元，較招股價87.92元，曾漲逾15%，最終收報96.7元，升近10%，一手50股帳面賺439元；另外，超購逾4,800倍的基本半導體(9971)亦漲逾5%；GEM股寶蓋新材(8090)漲3.38%；視覺智能AI企業瑞為技術(7656)成為唯一一隻「潛水」新股，該股昨收報21元，跌3.05%。

今日則有7隻新股掛牌，其中有A股「果鏈3巨頭」之一稱號的立訊精密(2475)將成為市場焦點，該股以上限63.28元定價，集資達242億元，不過據輝立暗盤顯示，該股昨日暗盤收報60.15，較招股價低近5%。