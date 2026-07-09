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財經
出版：2026-Jul-09 10:17
更新：2026-Jul-09 10:17

恒生指數低開18點　阿里巴巴高開逾2%

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恒生指數低開18點，報24,181點。(資料圖片)

恒生指數低開18點，報24,181點。(資料圖片)

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中東局勢再度惡化，美伊雙方爆發自6月簽署臨時協議以來，最激烈的一輪交火，美軍連續第二晚打擊伊朗，總統特朗普威脅對伊朗重新實施海上封鎖，美國三大指數個別發展。恒指昨日升逾700點、重上兩萬四後，今日（9日）低開18點，報24,181點。國指低開不足1點，報8,083點；科指高開13點，報4,744點。

科技股個別發展，騰訊（700）高開0.04%，報479元；美團（3690）低開0.19%，報80.75元；京東（9618）平開，報108.4元；阿里巴巴（9988）高開2.42 %，報110.1元；百度（9888）低開1.96%，報115.3元；小米（1810）高開0.47%，報25.42元；快手（1024）低開0.41%，報43.8元；網易（9999）低開0.47%，報212.8元。

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聯想集團（992）高開0.81%，報22.5元。

中東局勢再度惡化，國際油價回升，中石油（857）高開1.32%，報9.24元；中海油（883）高開1.38%，報22.08元；中石化（386）高開0.73%，報4.13元。

滙控（005）低開1.32%，報149.9元。友邦（1299）低開1.02%，報72.95元。

泡泡瑪特（9992）低開0.39%，報154.3元。

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