恒生指數半日跌188點　聯想逆市升逾4%(更新)

中東局勢再度惡化，美伊雙方爆發自6月簽署臨時協議以來，最激烈的一輪交火，美軍連續第二晚打擊伊朗，總統特朗普威脅對伊朗重新實施海上封鎖，美國三大指數個別發展。恒指昨日升逾700點、重上兩萬四後，今日（9日）低開18點，報24,181點。恒指低開後，跌幅一度擴大逾100點，見24,067點後，大市走勢由跌轉升，曾倒升最多154點，高見24,353點，其後升幅不斷收窄，大市再度轉跌，半日跌188點，報24,011點，成交2,040.7億元。國指跌72點，報8,011點；科指跌3點，報4,728點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.21%，報473元；美團（3690）跌2.47%，報78.9元；京東（9618）跌0.37%，報108元；阿里巴巴（9988）升1.3%，報108.9元；百度（9888）跌2.13%，報115.1元；小米（1810）跌0.63%，報25.14元；快手（1024）跌3.32%，報42.52元；網易（9999）升0.09%，報214元。
聯想集團（992）升4.66%，報23.36元。
中東局勢再度惡化，國際油價回升，中石油（857）跌0.33%，報9.09元；中海油（883）升0.46%，報21.88元；中石化（386）跌0.49%，報4.08元。
滙控（005）跌1.25%，報150元。友邦（1299）跌2.65%，報71.75元。
泡泡瑪特（9992）跌2.65%，報150.8元。