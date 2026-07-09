恒生指數半日跌188點　聯想逆市升逾4%(更新)

中東局勢再度惡化，美伊雙方爆發自6月簽署臨時協議以來，最激烈的一輪交火，美軍連續第二晚打擊伊朗，總統特朗普威脅對伊朗重新實施海上封鎖，美國三大指數個別發展。恒指昨日升逾700點、重上兩萬四後，今日（9日）低開18點，報24,181點。恒指低開後，跌幅一度擴大逾100點，見24,067點後，大市走勢由跌轉升，曾倒升最多154點，高見24,353點，其後升幅不斷收窄，大市再度轉跌，半日跌188點，報24,011點，成交2,040.7億元。國指跌72點，報8,011點；科指跌3點，報4,728點。