恒生指數跌169點　守住二萬四　聯想逆市升逾7%(更新)

中東局勢再度惡化，美伊雙方爆發自6月簽署臨時協議以來，最激烈的一輪交火，美軍連續第二晚打擊伊朗，總統特朗普威脅對伊朗重新實施海上封鎖，美國三大指數個別發展。恒指昨日升逾700點、重上兩萬四後，今日（9日）低開18點，報24,181點。恒指低開後，跌幅一度擴大逾100點，見24,067點後，大市走勢由跌轉升，曾倒升最多154點，高見24,353點，其後升幅不斷收窄，大市再度轉跌，半日跌188點，報24,011點。恒指午後初段跌幅加劇，跌穿早市低位，一度最多跌282點，低見23,917點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌169點，收報24,030點，成交3,772.48億元。國指跌86點，報7,997點；科指升不足一點，報4,731點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.92%，報469.6元；美團（3690）跌2.97%，報78.5元；京東（9618）跌0.65%，報107.7元；阿里巴巴（9988）升0.47%，報108元；百度（9888）跌2.72%，報114.4元；小米（1810）跌1.19%，報25元；快手（1024）跌4.28%，報42.1元；網易（9999）升0.56%，報212.6元。
聯想集團（992）升7.71%，報24.04元。
中東局勢再度惡化，國際油價回升，中石油（857）跌0.88%，報9.04元；中海油（883）升0.09%，報21.8元；中石化（386）跌0.24%，報4.09元。
滙控（005）升0.26%，報152.3元。友邦（1299）跌1.9%，報72.3元。
泡泡瑪特（9992）跌2.52%，報151元。