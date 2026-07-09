OpenAI推AI語音模型GPT-Live　對答更加真實自然

OpenAI表示，GPT-Live採用全雙工架構（Full-duplex architecture），能夠同時聆聽，以及與用戶對話。OpenAI提及全雙工架構，令GPT-Live突破過去AI採用「問一句、答一句」的方式，其可以更自然與用戶對答，甚至能進行即時口譯。過程中更透過「嗯」、「了解」或「對」等語句，表示AI在認真傾聽，亦會在用戶思考時保持沉默。

人工智能（AI）公司OpenAI周三（8日）宣佈推出語音模型GPT-Live，令用戶與AI對話的感覺更加真實自然；公司於同日推出兩個版本，分別為GPT-Live-1及GPT-Live-1 mini。

在遇到需要網絡搜尋、深度推理或更複雜處理的問題時，GPT-Live會在後台調用OpenAI的AI模型查詢，過程中仍可保持對話流暢。公司表示，GPT-Live在發布初期將使用GPT-5.5作為後台AI模型，並會隨著AI模型發展持續更新。

OpenAI表示，這些技術進步將使ChatGPT更加智能及更自然，並強調日後該項研究將使語音技術能夠應用於更複雜、耗時更長等工作。