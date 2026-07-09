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財經
出版：2026-Jul-09 12:12
更新：2026-Jul-09 12:12

OpenAI推AI語音模型GPT-Live　對答更加真實自然

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OpenAI宣佈推出語音模型GPT-Live。(資料圖片/路透社)

OpenAI宣佈推出語音模型GPT-Live。(資料圖片/路透社)

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人工智能（AI）公司OpenAI周三（8日）宣佈推出語音模型GPT-Live，令用戶與AI對話的感覺更加真實自然；公司於同日推出兩個版本，分別為GPT-Live-1及GPT-Live-1 mini。

能同時聆聽及與用戶對話　更自然對答

OpenAI表示，GPT-Live採用全雙工架構（Full-duplex architecture），能夠同時聆聽，以及與用戶對話。OpenAI提及全雙工架構，令GPT-Live突破過去AI採用「問一句、答一句」的方式，其可以更自然與用戶對答，甚至能進行即時口譯。過程中更透過「嗯」、「了解」或「對」等語句，表示AI在認真傾聽，亦會在用戶思考時保持沉默。

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在遇到需要網絡搜尋、深度推理或更複雜處理的問題時，GPT-Live會在後台調用OpenAI的AI模型查詢，過程中仍可保持對話流暢。公司表示，GPT-Live在發布初期將使用GPT-5.5作為後台AI模型，並會隨著AI模型發展持續更新。

OpenAI表示，這些技術進步將使ChatGPT更加智能及更自然，並強調日後該項研究將使語音技術能夠應用於更複雜、耗時更長等工作。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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