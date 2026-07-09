駿利亨德森: AI發展及中東戰爭成2026年環球股市兩大主導因素

駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)歐洲、中東及非洲與亞太區股票主管 Lucas Klein 及美洲股票主管 Marc Pinto發表投資洞察，表示目前的市場和企業動態，遠比新聞頭條所反映的更為複雜。宏觀風險持續和看似「單邊市」的時期，投資者才能把握被低估主題和個別證券的資產錯價機會，這往往能在長遠帶來超額回報。 2026年的環球股市主要受兩大發展主導，AI基礎設施建設持續以及中東戰爭。正如多個股票指數在第二季創下歷史新高所引證，市場對前者持樂觀態度，而且低估了後者所帶來的影響，期望相關的能源價格衝擊只是短期影響。

相比六個月前，我們的態度亦更趨審慎。儘管不確定性有所增加，但我們認為，複雜且瞬息萬變的環境正好為投資者創㐀了主動出擊的機會，為未來的投資組合及早部署。 AI 發展超出預期 帶動強勁盈利 AI價值鏈每個階段均供不應求。這包括最先進圖像處理器（GPU）的積壓訂單，以及終端用戶排隊使用雲端供應商的最新模型。後者的發展帶動了超出大多數分析師預期的收入增長，結果造就了數十年來最強勁的盈利預測上調週期之一。 對這些模型龐大需求背後不斷擴展的功能，是由比預期更廣泛的技術投入所支撐，出現嚴重的供應瓶頸。隨著 AI 模型變得更加複雜並進一步滲透環球經濟，我們預期將會出現更多瓶頸。這為投資者提供了一個機會。

投資者應留意的另一個潛在 AI 相關發展，是近期擾亂軟件行業的顛覆性情況可能會重演。這種顛覆正是換取 AI 帶來生產力提升的代價。一旦市場意識到顛覆的可能性，往往會迅速反應，採取「先沽貨，後發問」的態度。

能源價格非短期影響 脆弱的停火協議，加上近月布蘭特期油較危機高位回落約 20%，令許多市場參與者期望中東衝突對大部分地區的經濟影響只會是短暫的。這種看法似乎過於樂觀。即使能夠實現持久停火，我們預期能源價格以至環球通脹在今年下調空間不大。 這種結果帶來的連鎖反應將非常廣泛。首先，高度依賴能源進口的地區，其消費和企業利潤率將首當其衝。此外，儘管美國消費保持平穩，但我們已看到平價消費板塊出現受壓跡象。即使油價沒有突破每桶 100 美元，高企的汽油價格這股持續逆風，仍可能在重要的假日旅遊和開學季對消費者造成壓力。

高能源價格的持續時間很可能是決定貨幣政策未來軌跡的關鍵變數。踏入今年，大多數主要央行原本正準備減息。然而，目前的市場隱含預測顯示，英倫銀行和歐洲央行在年底前可能分別加息最多兩次和三次。雖然美國未必會如此迅速地加息，但其經濟亦難以獲得市場所期盼的減息順風。

經濟改革進度落後 歐洲國家加強國防 較高的利率將繼續成為歐元區的逆風。另一個阻力則來自經濟改革進展較預期緩慢。旨在提升歐洲市場競爭力的銀行業和監管改革正面臨停滯。「銀行與坦克」（banks and tanks）倡議中的國防部分正繼續推進。歐洲主要國家意識到有需要加強其國防能力，包括本地武器生產，並願意透過財政赤字來提供資金。過去幾年歐洲股票相對於美國股票存在大幅折讓。在過去 18 個月，這種折讓已大幅收窄，削弱了單憑「估值便宜」作為投資歐洲市場理由的說服力。

中國已展現出進步的跡象。部分原因是中央政府逐漸減少強調以犧牲企業經濟優先事項為代價的國家服務。這在 AI、生物科技和電動車（EV）等以創新為中心的領域最為明顯。 今年的升幅是建基於穩健的基本面，即盈利預測獲得大幅上調。儘管如此，股市的強勢掩蓋了一些不確定性。在 2026 年餘下的時間裡，市場將需要在兩股對立的力量之間取得平衡。一方面，長期軍事衝突、通脹和較高利率等潛在的週期性逆風，很可能會拖累短期經濟增長。另一方面，AI 這個長線主題有望兌現其承諾，成為環球生產力的倍增器。