美的集團及TCL實業與和記港口簽諒解備忘錄

美的集團及TCL實業分別與和記港口簽署諒解備忘錄。

美的國際總裁付鑒表示，集團非常高興能與和記港口深化合作。和記港口集團董事總經理葉承智表示，美的集團作為全球領先的科技企業，是集團極為看重的戰略合作夥伴。

根據備忘錄，美的與和記港口的合作將首先以和記港口旗下的鹽田國際集裝箱碼頭為重要支點展開，合作領域包括綠色物流與數字化建設；港口運作支持；以及港口延伸及多式聯運服務。

美的集團與和記港口將於未來兩年內深化全球戰略合作夥伴關係，旨在通過雙方優勢資源聯手，共建互利共贏的全球供應鏈體系。

美的集團（300）及TCL實業分別與和記港口簽署諒解備忘錄。

美的集團與和記港口期望將此次在鹽田國際建立的成功合作模式，逐步推廣至和記港口的龐大網絡中。

另外，TCL實業與和記港口表示，雙方將建立更緊密的戰略合作夥伴關係，聚焦「減碳」與「數字化」，充分發揮各自在智能科技、新能源領域及港口營運網絡的優勢，攜手推動全球航運與物流行業的綠色可持續發展進程。

根據備忘錄，雙方計劃在三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享，包括探索減排機遇、規劃與發展綠色港口基礎設施，以及加速全面數字化轉型。

TCL實業副總裁施衛國表示，與和記港口的強強聯合，是公司以智能科技和新能源技術賦能全球航運物流生態的重要里程碑。