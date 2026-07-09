東方匯理：下半年港股有望觸底反彈 建議增加能源及大宗商品配置

東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠預計，亞洲經濟將在下半年展現強勁韌性，對中國股市整體持「中性」評級並偏好港股。他解釋，港股上半年受地緣政治衝擊較大，加上上半年炒作的硬件與半導體在港股佔比較低，在大型科網股盈利低於預期情況下，導致港股上半年表現疲軟。

隨著AI炒作板塊輪轉，該行認為下半年軟件板塊有望重新成為焦點。若美元與美債利率走弱，港股有望迎來觸底反彈，甚至優於A股。

息口方面，姚遠預計聯儲目前缺乏足夠的數據判斷通脹與就業何者更需要政策支持，考慮到目前能源危機風險有所放緩，油價回落減少通脹壓力情況下，料鷹派情緒將會有所緩解，因此判斷聯儲局下半年將保持按兵不動。