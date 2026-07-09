東方匯理：下半年港股有望觸底反彈 建議增加能源及大宗商品配置

東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠預計，亞洲經濟將在下半年展現強勁韌性，對中國股市整體持「中性」評級並偏好港股。他解釋，港股上半年受地緣政治衝擊較大，加上上半年炒作的硬件與半導體在港股佔比較低，在大型科網股盈利低於預期情況下，導致港股上半年表現疲軟。
隨著AI炒作板塊輪轉，該行認為下半年軟件板塊有望重新成為焦點。若美元與美債利率走弱，港股有望迎來觸底反彈，甚至優於A股。
息口方面，姚遠預計聯儲目前缺乏足夠的數據判斷通脹與就業何者更需要政策支持，考慮到目前能源危機風險有所放緩，油價回落減少通脹壓力情況下，料鷹派情緒將會有所緩解，因此判斷聯儲局下半年將保持按兵不動。
被問到對AI泡沬憂慮的看法，姚遠分析，近期板塊回落屬於前期漲幅過快、投機與槓桿資金撤出引發的短期激烈修正，並非資本開支週期結構性見頂，長遠仍看好該板塊。不過在經過數年上升後，市場的集中度、流動性，以及一系列技術指標，都反映有關板塊出現擁擠現象，建議投資者短期內保持審慎，並做好倉位管控及對沖。
展望下半年，姚遠認為地緣政治風險將成為「新常態」，一旦引發負面供給側衝擊，進而導致滯脹，有可能導致「股債雙殺」，而傳統「股債六四組合」將會失效，建議配置能源與大宗商品如銅、鋁等金屬應對沖通脹，並捕捉能源轉型與 AI發展的非股票類主題紅利。另外，該行中長期持續看好黃金，指「亂世買黃金」仍然為有效避險的途徑之一。