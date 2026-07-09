7-Eleven「大折日」周五早上7時開始 48小時買滿100蚊77折

7-Eleven公布，今年「711大折日」優惠提早在7月10日早上7時起開始，至7月12日早上6時59分結束，其間顧客凡於全線7-Eleven門市購物滿100元，或於港鐵站分店購物滿50元，即享77折優惠。

便利店7-Eleven每年7月11日都會推出「大折日」度促銷活動優惠，今年首次將優惠延長至48小時。周五（7月10日）早上7時起的48小時內，顧客凡於7-Eleven購物滿100元，或於港鐵站分店購物滿50元，即享77折優惠。另部份食品、飲品、生活用品都有折扣。優惠適用於香港及澳門全線店舖，並不適用於網購及7Eleven應用程式。

7-Eleven公布，今年「711大折日」優惠提早在7月10日早上7時起開始，至7月12日早上6時59分結束，其間顧客凡於全線7-Eleven門市購物滿100元，或於港鐵站分店購物滿50元，即享77折優惠。

港鐵站分店購物滿50元即享優惠

7-Eleven公布，今年「711大折日」優惠提早在7月10日早上7時起開始，至7月12日早上6時59分結束，其間顧客凡於全線7-Eleven門市購物滿100元，或於港鐵站分店購物滿50元，即享77折優惠。

Häagen-Dazs雪糕平均每件12.9元

多款食品、飲品均減價，其中Häagen-Dazs雪糕折實價128.6元10件，平均每件12.9元、MO¨VENPICK 雪糕/雪葩129.4元8件，平均每件16.2元。維他檸檬茶、玉泉等樽裝飲品折實12.3元兩支，即平均每支6.2元。可口可樂/無糖可口可樂（330毫升）4罐裝12.3元。麒麟一番啤酒$6.9/罐、藍妹啤酒$7.7/罐、卡樂B薯片$34.7/3件、易極無糖薄荷糖30-34克$10/盒。