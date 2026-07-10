智譜逆市漲11% 解禁後即折讓13%配股 傳獲超額認購 集資逾314億

智譜昨日宣布，以每股1,588元，配售最多1,978萬股新H股，較周三(8日)收市價1,825元，折讓近13%，集資逾314億元。外電引述知情人士指，智譜的股份配售獲得超額認購，前20大投資者獲分配約80%的配售股份，外電續指是次配售也獲得主權財富基金以及現有股東的支持。再者，在解禁期前多家大型機構股東已表態會長線持有，對其股價起到支持作用，智譜昨日收報2,032元，升11.3%。

7月解禁股潮一展開，人工智能(AI)概念股智譜(2513)及天數智芯(9903)即在半年禁售期屆滿後齊配股「抽水」，兩者合共集資逾384億元。傳智譜配股獲得主權基金等支持，昨股價漲逾11%；天數智芯亦升近6%。展望下半年市況，東方匯理資產管理預期亞洲股市表現將優於上半年，對A股市持中性看法並偏好港股。

此外，同期解禁的天數智芯則以每股476元，配售約1,485萬股新H股，較周三(8日)收市價折讓約15%，集資約70.7億元，該股股價同樣造好，昨升近6%，收報593元。不過，同樣配股的稀宇科技(100)就挫近18%。

新股方面，昨日有7隻新股同日上市，齊雲山食品(2797)表現最好升逾1.6倍，其次為珞石機器人(3752)漲逾15%。不過，立訊精密(2475)就開倒車，股價跌1.5%。

展望下半年投資市場，東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠預計，亞洲經濟將展現強勁韌性，對中國股市整體持「中性」評級並偏好港股。他認為港股上半年跑輸主要與地緣政治衝擊、炒作焦點硬件與半導體在港股佔比較低；大型科網股表現疲軟有關，隨著炒作板塊輪轉，下半年軟件板塊有望成為焦點，若美元與美債利率走弱，港股有望迎來觸底反彈。資產配置方面，他建議配置能源與大宗商品如銅、鋁等金屬對沖通脹，並捕捉能源轉型與AI發展的非股票類主題紅利。