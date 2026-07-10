恒生指數升144點　小米升逾3%　智譜跌近兩成(更新)

中東局勢再度緊張，美軍繼續對伊朗多個軍事目標發動打擊。在晶片股升勢帶動下，抵消美伊再衝突的負面情緒，美國三大指數造好。恒指昨日跌近170點後，今日（10日）高開183點，報24,213點。大市高開後，升幅曾收窄至僅升34點，低見24,064點後，大市走勢向上，升幅不斷擴大，最多升469點，高見24,499點，半日升446點，報24,476點。午後大市升幅開始放緩，尾市升幅已經收窄至200點以內，最終升144點，收報24,175點，成交3,395.92億元。國指升41點，報8,039點；科指跌9點，報4,721點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌2%，報460.2元；美團（3690）升0.26%，報78.7元；京東（9618）升2.32%，報110.2元；阿里巴巴（9988）升2.04%，報111.2元；百度（9888）升0.87%，報115.4元；小米（1810）升3.36%，報25.84元；快手（1024）升2.23%，報43.04元；網易（9999）跌2.73%，報206.8元。
聯想集團（992）升1.83%，報24.48元。
智譜（2513）宣布配股集資後昨日升逾一成，今日顯著回吐，跌19.29%，報1,640元； MiniMax（100）擬折讓近一成配股兼發可轉換債券，股價跌9.68%，低見268.6元。
滙控（005）升0.79%，報153.5元。友邦（1299）升0.48%，報72.65元。
泡泡瑪特（9992）跌0.2%，報150.7元。