恒生指數升144點　小米升逾3%　智譜跌近兩成(更新)

中東局勢再度緊張，美軍繼續對伊朗多個軍事目標發動打擊。在晶片股升勢帶動下，抵消美伊再衝突的負面情緒，美國三大指數造好。恒指昨日跌近170點後，今日（10日）高開183點，報24,213點。大市高開後，升幅曾收窄至僅升34點，低見24,064點後，大市走勢向上，升幅不斷擴大，最多升469點，高見24,499點，半日升446點，報24,476點。午後大市升幅開始放緩，尾市升幅已經收窄至200點以內，最終升144點，收報24,175點，成交3,395.92億元。國指升41點，報8,039點；科指跌9點，報4,721點。