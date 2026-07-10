恒生指數半日升446點　小米聯想升逾4%(更新)

中東局勢再度緊張，美軍繼續對伊朗多個軍事目標發動打擊。在晶片股升勢帶動下，抵消美伊再衝突的負面情緒，美國三大指數造好。恒指昨日跌近170點後，今日（10日）高開183點，報24,213點。大市高開後，升幅曾收窄至僅升34點，低見24,064點後，大市走勢向上，升幅不斷擴大，最多升469點，高見24,499點，半日升446點，報24,476點，成交1,884.35億元。國指升145點，報8,143點；科指升127點，報4,858點。

科技股普遍高開，騰訊（700）跌0.51%，報467.2元；美團（3690）升1.53%，報79.7元；京東（9618）升3.25%，報111.2元；阿里巴巴（9988）升3.61%，報111.9元；百度（9888）升3.15%，報118元；小米（1810）升4.64%，報26.16元；快手（1024）升3.66%，報43.64元；網易（9999）跌1.41%，報209.6元。