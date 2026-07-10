FM財自 | 港股隨筆：7月資金回流推動板塊輪漲行情

7月初以來，港股停不了的漲，個被股份板塊輪動節奏有條不紊，7月7個交易日升5日，當中兩天的回調，隔天再破新高的節奏。看來港股近期展現出極具韌性的有條不紊輪動格局。 昨日大市隨外圍科技股短回調一天後，今天(7月10日)迅速調頭重拾升勢，並升破過去兩天的高位水平，中午收市前恒指日高至24500點，一舉飆升逾400點，再度向上突破。這種「急跌慢拉、迅速破頂」的走勢，反映出市場底部的承接力依體系化加強，6月份的資金因虹吸效應離場後，7月大舉回流，只是在不同板塊間進行靈活的流動性切換。

從盤面上看，前期經歷短期重挫的AI晶片及存儲概念板塊，在美股美光(MU)等龍頭止跌回升的帶動下，今日港股迎來估值修復。這表明市場對人工智能長線算力基礎設施的資金共識依舊穩固，短期的波動反倒為長線資金騰出了重新入市的空間。 投資者宜保持尋找落後起步股份 與此同時，權重科技股「ATMX」同步發力，為大盤奠定了穩定的基調。今天引人矚目的是，過去一段時間表現相對滯後的港交所(0388)，今日顯著發力追落後。作為港股市場的「晴雨表」，港交所的走高往往伴隨著市場整體成交量的放大的預期，這意味著海內外資金對後市的風險偏好正在由「點狀炒作」擴散至整體的板塊。

小米這等殘股過去幾天也有明顯反彈。整體而言，這波7月初的行情是由騰訊、巴巴領頭，再到今日港交所接棒的良性循環。投資者在操作上宜保持尋找落後起步股份，如瑞聲科技、快手及內險板塊的部署，避免在某些板塊過熱時盲目追高，多關注具備估值優勢的落後權重股，在輪動派對中把握穩健的節奏。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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