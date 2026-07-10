華爾街推新ETF　避開馬斯克旗下公司

報道提及，華爾街已推出多款與馬斯克相關的衍生產品，包括追蹤特斯拉（Tesla）、SpaceX的槓桿ETF產品，以及「長倉特斯拉、沽空福特」的「ELON ETF」。

據彭博報道，新興ETF（交易所買賣基金）發行商Subversive ETFs已向監管機關申請，計劃推出2款ETF追蹤納斯達克100指數與標普500指數，但排除所有由馬斯克（Elon Musk）創立、掌控或擔任職務公司的 ETF。2款ETF暫定代號分別為「QQNE」與「SPNE」。

不過，市場對這類產品看法不一。NovaDius Wealth Management總裁 Nate Geraci向彭博表示，馬斯克本身就是極具爭議的人，因此有ETF公司希望藉此吸引投資人並不令人意外，但若市場開始因投資人對單一人物的觀感，而從大型指數中排除個別公司，可能代表 ETF市場已經過度細分。

晨星（Morningstar）分析師 Jeffrey Ptak亦認為，ETF公司不斷推出新產品有助於市場競爭，但投資人仍應留意，部分產品未必具備明確的投資價值，卻可能收取高昂管理費。