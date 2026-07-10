am智庫｜林少陽：港股缺乏核心炒作板塊 跨境資金監管陣痛料需一至兩季消化

香港近期在《全球財富報告》中，首度超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，惟中國證監會日前高調宣布處罰數家跨境互聯網券商，引發中資撤出及規管升級的恐慌。以立資產管理投資總監林少陽接受本報專訪時直言，市場毋須過分恐慌，這次政策實為三年前規管境外券商的「完善與延續」。他認為，官方雖然重拳劃清外匯灰色地帶，但實際上已給予前後長達五年的寬限期，反映中央有意讓市場軟著陸，無意搞垮香港集資功能；惟資金短期面臨出清「走鬼」，預料政策陣痛期仍需一至兩個季度才能完全消化。

延續三年前「溫和姿態」政策 林少陽解釋，中證監將境外互聯網券商納入規管，已經是三年前的事，當時政策已切斷了這些券商招攬境內新客的渠道，而今年5月22日的新規定則要求現存的「存量違規開戶客戶」，在未來兩年之內出清或轉出境外金融資產。他認為這項政策其實透露出中央無意「一刀切」搞垮市場。 事實上，政策一出，港股及後迎來持續沽壓。他推算若加上其餘兩家市佔率較低的券商，整體受影響的違規資金規模約為三千億港元，而估計有高達七至八成是美股資產，這意味著真正流入港股的部分大概只佔三成(約千多億港元)。

林少陽分析，目前港股每日成交額動輒高達二、三千億元，從技術層面來看，市場理論上完全有能力在兩年內吸納和消化這筆款項。然而，真正的考驗在於「恐慌心理」。他坦言，正因為給予了兩年的寬限期，大家無法預估這一千多億港元會在兩年內的哪個時間點出清，導致負面情緒拉得很長，預計一至兩季後資金與投資者才會重拾信心。

灰色地帶消失 坊間流傳這股風暴將蔓延至其他同樣依賴內地資金的行業，如保險業及本港樓市。林少陽指中央並未針對保險或房地產出台任何「新政策」，現在只是要求各行各業更嚴格地依照原有的法規去執行。 不過在目前的政治和政策風聲下，許多內地投資者短期內會自發性暫緩或減少跨境資產配置，因此香港的金融、保險及房地產活動在短期難免會略為沉寂下來。

港股缺乏核心炒作板塊 談到大市本身，他指港股缺乏當前全球熱炒的板塊，尤其記憶體晶片板塊。雖然今年以來迎來不少新股上市，部分上市首日更暴升一至兩倍，但這對補回港股的行業缺口幫助有限，亦不似SpaceX般具備萬億美元的規模，無法通過快速通道納入各大核心指數，因此對大市指數的推動力幾乎為零。 他預計第三季初港股表現仍會相對審慎，不能完全排除下試兩萬點大關的可能性。至於外圍經濟因素，在經歷地緣政治衝突後，市場對美國聯儲局今年減息的預期已接近封頂，預期今年美息將大概率維持平穩，息口對港股及本港樓市的流動性雖沒有利好刺激，但亦不再是主要利淡因素。