恒生指數升38點　MiniMax再跌逾17%(更新)

美股三大指數上周五（10日）靠穩。市場關注中東局勢發展，美軍繼續對伊朗多個目標發動打擊，伊朗亦宣布再度關閉霍爾木茲海峽，「直至另行通知」。恒指上周五升144點後，今日（13日）低開17點，報24,157點。恒指低開後，大市走勢掉頭回升，最多升274點，高見24,449點，之後升勢遇阻，升幅逐步收窄並再度轉跌，最多跌79點，低見24,095點，半日跌26點，報24,148點。大市午後走勢反覆，在24,200水平窄幅波動，最終升38點，報24,213點，成交3,095.15億元。國指升26點，報8,065點；科指跌45點，報4,676點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.57%，報457.6元；美團（3690）跌0.95%，報77.95元；京東（9618）升2.72%，報113.2元；阿里巴巴（9988）升0.45%，報110.7元；百度（9888）跌0.95 %，報114.3元；小米（1810）無升跌，報25.84元；快手（1024）升1.3%，報43.6元；網易（9999）升0.1%，報207元。
上周五急挫近兩成的智譜（2513）今日回穩，股價升0.31%，報1,645元；上周五跌近一成的MiniMax（100），今日再跌17.13%，報222.6元。
滙控（005）升0.2%，報153.8元。友邦（1299）跌0.34%，報72.4元。
有「中國巴菲特」之稱的段永平再度增持泡泡瑪特（9992），股價升1.86%，報153.5元。