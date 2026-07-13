恒生指數升38點　MiniMax再跌逾17%(更新)

美股三大指數上周五（10日）靠穩。市場關注中東局勢發展，美軍繼續對伊朗多個目標發動打擊，伊朗亦宣布再度關閉霍爾木茲海峽，「直至另行通知」。恒指上周五升144點後，今日（13日）低開17點，報24,157點。恒指低開後，大市走勢掉頭回升，最多升274點，高見24,449點，之後升勢遇阻，升幅逐步收窄並再度轉跌，最多跌79點，低見24,095點，半日跌26點，報24,148點。大市午後走勢反覆，在24,200水平窄幅波動，最終升38點，報24,213點，成交3,095.15億元。國指升26點，報8,065點；科指跌45點，報4,676點。