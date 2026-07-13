恒生指數半日跌26點　MiniMax再跌逾14%(更新)

美股三大指數上周五（10日）靠穩。市場關注中東局勢發展，美軍繼續對伊朗多個目標發動打擊，伊朗亦宣布再度關閉霍爾木茲海峽，「直至另行通知」。恒指上周五升144點後，今日（13日）低開17點，報24,157點。恒指低開後，大市走勢掉頭回升，最多升274點，高見24,449點，之後升勢遇阻，升幅逐步收窄並再度轉跌，最多跌79點，低見24,095點，半日跌26點，報24,148點，成交1,773.11億元。國指升9點，報8,048點；科指跌38點，報4,683點。

上周五急挫近兩成的智譜（2513）今日回穩，股價升1.16%，報1,659元；上周五跌近一成的MiniMax（100），今日再跌14.22%，報230.4元。

滙控（005）跌0.33%，報153元。友邦（1299）跌1.1%，報71.85元。

有「中國巴菲特」之稱的段永平再度增持泡泡瑪特（9992），股價升1.92%，報153.6元。