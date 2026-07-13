熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jul-13 11:35
更新：2026-Jul-13 11:35

人力資源顧問周綺萍：AI蠶食新畢業生就業職位

分享：
毅知顧問公司董事總經理周綺萍今日(13日)接受新城電台節目《財知大道》訪問 (新城提供)

毅知顧問公司董事總經理周綺萍今日(13日)接受新城電台節目《財知大道》訪問 (新城提供)

adblk4

本港失業率維持在百分之3.7，就業不足率亦維持在百分之1.5，有人力資源顧問表示，現時本港勞工市場基本穩定，預料今年失業率會在百分之3.5至4的水平內波動。

料失業率在3.5%至4%範圍波動

毅知顧問公司董事總經理周綺萍今日(13日)接受新城電台節目《財知大道》訪問時表示，雖然失業率維持平穩，但並非因「經濟好好」，而是因整體勞動人口下跌，勞動參與率只有百分之56。另外，行業表現參差，科技、醫療、金融、出口，以及旅遊酒店等行業有招聘需求，但建造、零售，以及飲食業的招聘意欲則較為保守。

adblk5

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

大學畢業生起薪約1.7萬至2.3萬

周綺萍說今年大學生畢業生起薪點約1.7萬至2.3萬水平，惟人工智能(AI)衝擊下，蠶食新畢業生就業職位，因初級職位的工作較為簡單或具有重複性，因此很容易使用AI來完成。大學聯校就業資料庫數據顯示，2022年的職位空缺有8萬個，但去年已跌至3.1萬個，至今年第一季，更跌至6,800個，按年下跌百分之14，反映畢業生就業壓力再加深。

她建議學生若要於職場生存，需懂得應用AI，並提升自己的軟性技能，例如團隊合作、領導力、溝通能力，以及人脈關係等，這些技能均難以被取代，以提高未來就業的競爭力。

adblk6
DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖） DSE2026放榜懶人包｜重要日期/惡劣天氣安排/覆核方法/放榜前準備/物資清單（am730製圖）

ADVERTISEMENT

【👇送旅行頸枕與眼罩套裝👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務