人力資源顧問周綺萍：AI蠶食新畢業生就業職位

本港失業率維持在百分之3.7，就業不足率亦維持在百分之1.5，有人力資源顧問表示，現時本港勞工市場基本穩定，預料今年失業率會在百分之3.5至4的水平內波動。
料失業率在3.5%至4%範圍波動
毅知顧問公司董事總經理周綺萍今日(13日)接受新城電台節目《財知大道》訪問時表示，雖然失業率維持平穩，但並非因「經濟好好」，而是因整體勞動人口下跌，勞動參與率只有百分之56。另外，行業表現參差，科技、醫療、金融、出口，以及旅遊酒店等行業有招聘需求，但建造、零售，以及飲食業的招聘意欲則較為保守。
大學畢業生起薪約1.7萬至2.3萬
周綺萍說今年大學生畢業生起薪點約1.7萬至2.3萬水平，惟人工智能(AI)衝擊下，蠶食新畢業生就業職位，因初級職位的工作較為簡單或具有重複性，因此很容易使用AI來完成。大學聯校就業資料庫數據顯示，2022年的職位空缺有8萬個，但去年已跌至3.1萬個，至今年第一季，更跌至6,800個，按年下跌百分之14，反映畢業生就業壓力再加深。
她建議學生若要於職場生存，需懂得應用AI，並提升自己的軟性技能，例如團隊合作、領導力、溝通能力，以及人脈關係等，這些技能均難以被取代，以提高未來就業的競爭力。