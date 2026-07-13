人力資源顧問周綺萍：AI蠶食新畢業生就業職位

本港失業率維持在百分之3.7，就業不足率亦維持在百分之1.5，有人力資源顧問表示，現時本港勞工市場基本穩定，預料今年失業率會在百分之3.5至4的水平內波動。

料失業率在3.5%至4%範圍波動

毅知顧問公司董事總經理周綺萍今日(13日)接受新城電台節目《財知大道》訪問時表示，雖然失業率維持平穩，但並非因「經濟好好」，而是因整體勞動人口下跌，勞動參與率只有百分之56。另外，行業表現參差，科技、醫療、金融、出口，以及旅遊酒店等行業有招聘需求，但建造、零售，以及飲食業的招聘意欲則較為保守。