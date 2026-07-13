美國2年期國債息率升至16個月最高　市場憂慮美聯儲10月加息

據彭博報道，債息上升反映出市場預料聯儲局將會提早加息，以抑制能源價格上升帶來的物價壓力。隔夜指數互換（OIS）合約顯示，市場目前預計下一次加息將在10月，而一周前為12月。按FedWatch工具顯示，聯儲局有79.2%機率在10月加息；至於7月會加息的機率約35.8%。

受美伊局勢再度緊張，帶動油價上升，市場猜測美聯儲將會控制通脹壓力。美國2年期國債息率一度升至4.24厘，創逾16個月以來的最高水平；美國10年期國債息率亦升至4.58厘。

報道引述Winthrop Capital Management投資總監Adam Coons指，雖然他看好美元，但對長期美債持謹慎態度，因為若美國經濟繼續跑贏全球，通脹持續走高，長期美國國債將面臨最大衝擊。

Coons表示，將通過賣出歐元和日圓來為公司的美元長倉提供資金，主因這兩種貨幣的息率較低。他指美元目前既能提供高收益，又受益於經濟成長，又提及英國和歐洲的長期債券表現將優於美國債券。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理Jack McIntyre亦認為，美元近期強勢是合理，因為美國經濟強勁，預期聯儲局將採取更鷹派立場。