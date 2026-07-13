北上消費｜AlipayHK派逾千萬大灣區消費券 覆蓋橫琴羅湖福田澳門(附詳情)

暑假外遊旺季來臨，AlipayHK與橫琴、羅湖和福田區政府為港人送上總值逾千萬人民幣的地方政府消費券。優惠覆蓋大灣區多個港人熱門旅遊目的地。AlipayHK聯同內地地方行政單位及各地商戶推出一系列暑期遊消費優惠，透過即時扣減，讓用戶在大灣區享有更優惠、更便利的跨境支付體驗。

AlipayHK稱，橫琴近年逐漸成為港人短途度假的首選目的地之一，去年12月至今年2月首次與橫琴粵澳深度合作區攜手發放消費券，反應熱烈。數據顯示活動期間帶動AlipayHK於橫琴消費的用戶數量及消費總額與去年同期相比增長近九成。有見及此，雙方再度攜手向北上港人發放總值高達1,000萬人民幣消費券。由即日起至8月30日暑假期間，用戶可於逢星期一早上10時起，連續八周透過AlipayHK應用程式領取合共3款現金券，總值125元人民幣，包括滿¥20減¥5、滿¥100減¥30及¥300減¥90三個級別。現金券於橫琴所有支援AlipayHK支付的橫琴消費券參與商戶，付款時直接抵扣，使用靈活方便。

與此同時，用戶亦可於AlipayHK應用程式的橫琴消費券活動頁領券，以優惠票價購買環島中港通跨境巴士車票。 羅湖、福田消費券月內派發 指定餐廳低至9折 除了橫琴，今次夏季消費優惠活動亦聯乘深圳市羅湖區商務局、深圳市福田區商務局，為港人北上熱門消費地帶來更多著數。消費券將於月內開始派發，主要涵蓋深受港人歡迎的餐飲行業，於指定精選餐廳提供低至九折的星級餐飲優惠，直接對應港人北上用餐的日常需求。詳情請密切留意AlipayHK公布。 澳門消費立減兼賺A. Point

暑期優惠活動亦涵蓋港人喜愛的快閃旅遊地澳門。7月15日至10月16日期間，AlipayHK聯同澳門特別行政區政府旅遊局、Flyday舉辦「「跑」遊澳門 MACAO, GET, SET, GLOW 活動」為遊澳港人送上雙重優惠。AlipayHK用戶每月透過AlipayHK作任何消費後領券，即可享一次滿30港元減20港元優惠；單筆消費滿50港元，更可賺額外 10,000 A. Point。 另外，AlipayHK亦推9.9港元北上消費卡，於AlipayHK應用程式的「北上消費」頁面即可購買，提前鎖定價值70港元的交通、高鐵及各類消費優惠。