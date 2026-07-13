星巴克：與小店競爭勝在歷史悠長 與JA合辦青年培育計劃 培養中學生商業頭腦

為發掘咖啡師人才，以及培養中學生的商業頭腦。星巴克香港與青年成就香港部（JA Hong Kong）合作推行的「JA青年培育計劃」，上周三(8日)舉行「終極創意大賽」總決賽，有9支隊伍共約40位中三至中五學生參加。被問到近年越來越多小店咖啡店開業，許多均以個人特色作為賣點吸引顧客，星巴克市場部主管梁詠思(圖左一)稱該品牌已創立多年，累積不少忠實顧客及良好名聲，即使顧客到外國旅行，看到星巴克依然會考慮光顧，日後亦會保持初心經營品牌，維持良好品牌信譽。

保良局姚連生中學的學生隊伍憑著設計「甜物融化」，獲得終極創意大獎。該隊中四學生范林慧表示，飲品最獨特之處是製作了一個圓形朱古力球。在去年11月已畫了該飲品的設計，星巴克本來無法提供該朱古力球，但她們沒有因此放棄這概念，並想辦法去製作該倒模，星巴克導師也幫忙他們製作到半球倒模。其後范林慧與同學經多番嘗試後，鑽研半年至製作到最後的製成品。對於今次獲獎，她們和隊友均很開心，深感這是努力衝破難關，所得到的成果。

寄語中六學生 求職需勇於跳出舒適圈

本周三(15日)便是中學文憑試 (DSE) 放榜的日子，除了繼續升學，亦有畢業生選擇就業。梁詠思分享畢業生三大就業條件優勢，分別是用心從工作中學習、自信心、勇於接受挑戰。對於DSE畢業生求職會否不易，梁詠思認為就業是成長過程，即使剛完成學業的畢業生，都會歡迎他們加入成為工作伙伴。她強調，作為一間負責任的機構，會協助年輕人一起成長。

星巴克香港社區共融分店會定期舉辦「事業準備課程」，已有逾500名中學生參與，並獲得近距離觀察咖啡師工作的寶貴機會。在星巴克夥伴（員工）的悉心指導下，中學生學習手沖咖啡、咖啡拉花、烘焙包點，甚至能為星巴克創作「期間限定」創意飲品，直接面向真實顧客，親身體驗餐飲業的多元工作環境。