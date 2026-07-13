蘇富比拍賣首批Apple-1　估價高達50萬美元(有片)

拍賣行蘇富比（Sotheby's）即將於香港時間7月16日凌晨，在紐約舉行拍賣會，拍賣多款科技史上的稀有產品。拍賣當中最引人注目的，是一部仍能正常運作的Apple-1原型機，該電腦屬1976年由蘋果（Apple）創辦人之一沃茲尼克（Steve Wozniak）手工打造的首批50部Apple-1之一。

蘇富比在YouTube上載了一條影片介紹這部產品編號為「01-0033」的Apple-1，原機主Harry Sadler親自介紹這部電腦，並提及當時為了個人興趣，於1976年購入這部Apple-1。

Sadler表示，在購買Apple-1的數月後，電腦出現故障，把帶回蘋果進行維修時，期間遇上另一位蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs），並詢問蘋果是否有職位空缺。當時因經驗不足未能加入，但在2010年蘋果收購Siri公司時，Sadler正是公司其中一員，最終成為蘋果員工。