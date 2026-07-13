沽注一擲原型｜Michael Burry再沽Nvidia及Tesla 質疑投資AI存在矛盾

Burry分析稱，英偉達的業務模式需要市場對其AI晶片維持「近乎永無止境」的持續需求（essentially endless cycle of demand），以支撐其高估值與收入。不過，他補充，對於Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等採購晶片的雲端服務商而言，最理想狀況是在未來3到4年內結束大規模的晶片投資，隨後減少支出。

Burry於上周四在網站Substack發文表示，超大規模（Hyperscalers）雲端服務商一方面承諾需求將增長；另一方面又表示相關支出只會持續3至4年，又認為上述兩句話存在矛盾。

對於英偉達目前的強勁業績，Burry 認為其收入增長大致上是真實，但目前的增長與未來的可持續性之間存在分歧。他表示，「一旦AI瓶頸以任何方式解除，都將降低英偉達營收的重複發生機率」。他又警告，隨著扭轉晶片短缺的局面，市場先前給予英偉達晶片的「稀缺溢價」將會隨之消失，英偉達毛利率都將面臨下行壓力。

雲端公司自由現金流接近歸零

Burry警告採購英偉達晶片的公司正面臨財務壓力。隨著AI數據中心建設熱潮推動相關資本支出飆升，相關企業的自由現金流已惡化。他直言，「超大規模雲端服務商的自由現金流已接近零」，雖然帳面上仍存在盈利，部分原因是得益較長折舊的周期，但真正歸屬於股東的實質盈餘並不如帳面樂觀。