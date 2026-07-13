沽注一擲原型｜Michael Burry再沽Nvidia及Tesla 質疑投資AI存在矛盾

電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry在上周四（9日）披露已建新的淡倉，沽空英偉達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）以及安碩半導體 ETF（美：SOXX）。
Burry於上周四在網站Substack發文表示，超大規模（Hyperscalers）雲端服務商一方面承諾需求將增長；另一方面又表示相關支出只會持續3至4年，又認為上述兩句話存在矛盾。
雲端公司與晶片商存在利益衝突
Burry分析稱，英偉達的業務模式需要市場對其AI晶片維持「近乎永無止境」的持續需求（essentially endless cycle of demand），以支撐其高估值與收入。不過，他補充，對於Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等採購晶片的雲端服務商而言，最理想狀況是在未來3到4年內結束大規模的晶片投資，隨後減少支出。
對於英偉達目前的強勁業績，Burry 認為其收入增長大致上是真實，但目前的增長與未來的可持續性之間存在分歧。他表示，「一旦AI瓶頸以任何方式解除，都將降低英偉達營收的重複發生機率」。他又警告，隨著扭轉晶片短缺的局面，市場先前給予英偉達晶片的「稀缺溢價」將會隨之消失，英偉達毛利率都將面臨下行壓力。
雲端公司自由現金流接近歸零
Burry警告採購英偉達晶片的公司正面臨財務壓力。隨著AI數據中心建設熱潮推動相關資本支出飆升，相關企業的自由現金流已惡化。他直言，「超大規模雲端服務商的自由現金流已接近零」，雖然帳面上仍存在盈利，部分原因是得益較長折舊的周期，但真正歸屬於股東的實質盈餘並不如帳面樂觀。
駁斥市場「第三道門」預期
Burry又指，市場部份樂觀分析認為「第三道門」（third door）將會打開，即AI需求不斷擴張，以及同時市場支出縮減的局面，最終令晶片製造商及投資企業同時受惠，但他直言「沒有第三道門」。他認為，晶片製造商與網絡巨頭之間很難在支出縮減的預期下同時維持高增長。