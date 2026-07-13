富途證券推內置自研「専家模式」AI 去年已停止內地客戶於香港富途開戶口

富途證券國際(香港)有限公司(下稱「富途」)今日宣布推出新内置自研Agent「專家模式」，以專業、簡易、專屬、安全的Agentic Al+Skills的全新架構。是次升級,標誌著全港迎來首個真正貫穿「信息一決策–執行」投資者全鏈路的AI，從被動問答的AI助手,進化為具備獨立思考、主動規劃、進階反思,再到執行的智能投資夥伴。
「專家模式」將投資化繁為簡 客戶無需自學編程
過去,一份高質量的行業解析報告需要花費數天理解。「專家模式」將這過程壓縮至數分鐘内。全新的Agentic+Skills架構令牛牛 AI具備完整認知回路。這不再只是一個聊天機器人。投資者可於對話過程中,無需切換任何介面,一句自然語言直接完成正股、期權及ETF的交易。
量化交易曾是程序員與金融分析師的專屬領地。即將上線的牛牛 Al+Algo的功能亦將量化交易門檻大幅降低，毋須親自編寫,只需以自然語言便可實現全鏈路自動化。作為全行業唯一將Al量化「策略一回測一執行」完整整合於單一平台的產品。
實行先驗證後執行 敏感數據本地化處理
富途深知投資者對隱私與資金安全的顧慮必須被嚴肅對待，富途Al支持預設模擬環境確保策略先驗證後執行，密碼保護機制將AI與實際交易嚴格隔離，端到端信息加密傳輸，杜絕數據外洩風險，確保客戶信息與交易環境在最高安全標準下運行。
被問到會否收集客戶的瀏覽歷史整合成大數據推送資訊給客戶，富途AI增長中心負責人姚文清補充道，該AI產品在獲得用戶主動授權下，可記錄會話歷史、投資偏好及風險取向，絕不會將客戶敏感資料外洩或使用外部數據處理，整個自研AI模型屬高度閉環。
中證監整頓證券行業 富途: 合規為核心原則
對於中國證監會於今年5月採取措施遏制非法跨境炒股，證券行及銀行等均受到波及。富途證券董事總經理謝志堅回應事件指出，是次整改已定性為行業問題，合規是富途的核心，公司在全球8個地區均持有牌照經營，並重申公司於去年5月已停止內地客戶於香港富途開戶，截至今年首季，公司內地存量客戶佔13%，這個比例將慢慢減少。