富途證券推內置自研「専家模式」AI 去年已停止內地客戶於香港富途開戶口

富途證券國際(香港)有限公司(下稱「富途」)今日宣布推出新内置自研Agent「專家模式」，以專業、簡易、專屬、安全的Agentic Al+Skills的全新架構。是次升級,標誌著全港迎來首個真正貫穿「信息一決策–執行」投資者全鏈路的AI，從被動問答的AI助手,進化為具備獨立思考、主動規劃、進階反思,再到執行的智能投資夥伴。

「專家模式」將投資化繁為簡 客戶無需自學編程

過去,一份高質量的行業解析報告需要花費數天理解。「專家模式」將這過程壓縮至數分鐘内。全新的Agentic+Skills架構令牛牛 AI具備完整認知回路。這不再只是一個聊天機器人。投資者可於對話過程中,無需切換任何介面,一句自然語言直接完成正股、期權及ETF的交易。