韓股瀉逾8% SK海力士拖累 港半導體股齊插 兆易創新大跌15%

南韓股市昨日多隻重磅半導體股遭大規模拋售，其中SK海力士大插逾15%，拖累南韓KOSPI指數重挫，更一度觸發熔斷機制，收市瀉逾8%至6,806點，跌穿7,000點重要大關。受到韓股拋售潮拖累，港股相關半導體股份成為重災區，兆易創新(3986)挫逾15%表現最差，芯智控股(2166)亦跌近13%。 上周在納斯達克交易所以美國預託憑證(ADR)形式上市的SK海力士，昨日股價暴跌15.37%，主要受到韓國券商預期第二季盈利不及預期，以及可能出貨未達標所致；另一隻重磅半導體股三星電子同樣重挫10.7%。除了南韓KOSPI指數外，昨日日經平均指數亦瀉近2%。

至於港股方面，恒指昨日雖最多曾漲274點，高見24,449點，惟見全日高位後隨即回落，午後走勢轉弱抵銷早市的升幅，恒指微升38點，收報24,213點。此外，受韓股拖累本港相關半導體股份普遍下挫，兆易創新跌15.29%，收報629元、芯智控股跌13%，收報5.69元，此前配股及發債的AI大模型股MiniMax(0100)昨日再插17.1%，收報222.6元。另外，追蹤韓股半導體巨頭的兩隻槓桿型ETF同樣受到韓股拖累暴瀉，其中南方東英兩倍做多海力士(7709)跌33%，報59.9元；南方兩倍做多三星電子(7747)挫約20.1%，至89.14元。