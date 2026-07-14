恒生指數半日跌113點　百度跌近9%(更新)

中東局勢升溫，帶動國際油價飆升、美國債息上升，拖累美股隔晚受挫。恒指昨日升38點後，今日（14日）低開32點，報24,181點。恒指低開後，走勢向下，跌幅迅速擴大至311點，低見23,902點，失守兩萬四，其後跌勢收窄，並曾倒升最多33點，高見24,247點，之後大市再度轉跌，半日跌113點，報24,099點，成交1,619.69億元。國指跌34點，報8,031點；科指跌66點，報4,609點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.49%，報450.8元；美團（3690）無升跌，報77.95元；京東（9618）跌0.88%，報112.2元；阿里巴巴（9988）跌1.81%，報108.7元；百度（9888）跌8.84%，報104.2元；小米（1810）跌0.7%，報25.66元；快手（1024）跌0.05%，報43.58元；網易（9999）升0.97%，報209元。